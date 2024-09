Una schitarrata rock per gli 8 anni di Radiofreccia

11 settembre 2024 a

a

a

Il rock, quello puro, quello vero, passa solo su Radiofreccia, una delle radio del Gruppo RTL 102.5, fondato da Lorenzo Suraci. Radiofreccia, con i suoi speaker mitici e insuperabili, trasmette esclusivamente musica rock. È un vero gioiellino, che ottiene ottimi risultati anche in termini di ascolti, trasmettendo sempre in diretta (come tutte le emittenti del Gruppo RTL 102.5) 24 ore su 24, tutto l'anno.

Con un'anima rock e uno sguardo rivolto ai grandi eventi, Radiofreccia ha seguito il GP di Formula 1 a Monza per tutta la settimana, con collegamenti e contenuti social, e la MotoGP con numerosi collegamenti in diretta da Misano per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Grande attenzione anche per i concerti live, eventi seguitissimi dagli ascoltatori, che seguono la radiovisione su ogni dispositivo. Radiofreccia è diretta da Daniele Suraci, secondogenito del patron Lorenzo Suraci, fondatore del Gruppo RTL 102.5, leader nel settore radio, che include anche l’ammiraglia RTL 102.5 (la più ascoltata d'Italia) e Radio Zeta, l’anima giovane del gruppo. "Otto anni il prossimo 26 ottobre, la torta e le candeline sono pronte", afferma Daniele Suraci, direttore di Radiofreccia. In questi anni, la radio rock del Gruppo RTL 102.5 si è affermata sul mercato, diventando leader assoluta grazie ad un palinsesto unico, sempre in diretta.

E per gli otto anni una bella schitarrata non mancherà sicuramente. Sono tanti gli eventi in programma e quelli appena svolti. "Lo scorso luglio, siamo stati radio partner di uno degli eventi metal più importanti dell'estate: il live dei Rammstein alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) davanti a oltre 60.000 spettatori, trasmettendo anche i nostri programmi in diretta dalla venue", aggiunge Daniele Suraci. Che anticipa: "Tra i prossimi eventi live che seguiremo c'è il tour dei Fontaines D.C., una delle band del momento a livello mondiale nella scena alternative rock, che sarà in Italia a novembre (il 4 a Milano, con un sold out immediato) per poi tornare con altre date nel 2025 (17 giugno Bologna, 19 giugno Milano)." Entro la fine dell'anno, Radiofreccia seguirà altri concerti, spaziando dal rock al cantautorato pop rock di Bradley Simpson (23 ottobre), all'energico rock blues dei Kaleo (28 novembre), all’hard rock e metal di Myles Kennedy (13 novembre) e Falling In Reverse (14 novembre), i quali hanno recentemente spostato il loro show all'Unipol Forum di Milano per via della grande richiesta. Nel 2025, Radiofreccia coprirà anche grandi eventi, come l'unica data italiana di James Bay (15 gennaio, Milano), il ritorno sui palchi di Marilyn Manson (11 febbraio, Milano), i Pantera (12 febbraio, Bologna), e i due show dei Twenty One Pilots (17 aprile, Bologna, e 28 aprile, Milano), entrambi sold out con un anno di anticipo.