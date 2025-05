Affari Tuoi, Joelle travolta dopo la puntata: "Pessima"

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 maggio 2025, Joelle, pallavolista veneta in cerca di una squadra, partecipa con il pacco n. 1 insieme al fidanzato Filippo. L’inizio è soft con un pacco blu da 20 euro, ma il secondo tiro, scelto da Filippo, elimina 100mila euro. La coppia esulta per l’arrivo di Gennarino e un altro blu da 100 euro, ma perde poi l’amarone e 15mila euro.

Il Dottore offre 32mila euro, che Joelle rifiuta con entusiasmo, decisa a “schiacciare” l’avversario. I tiri successivi eliminano 30mila e 200 euro, ma un errore grave fa svanire 200mila euro. Passano al pacco n. 4, pescano due blu (1 e 500 euro) e scoprono che la ruota valeva 20mila euro. Rifiutano un cambio di pacco e, trovando lo zero, Filippo balla con Stefano De Martino, nonostante il Dottore ironizzi sull’“entusiasmo inutile”. Con due pacchi blu in gioco, rifiutano 45mila euro e poi 50mila euro, ma perdono 75mila e 50mila euro. Alla fine, accettano i 32mila euro iniziali, scoprendo di aver perso 300mila euro. Sui social, le reazioni su Joelle sono accese: “Joelle, che delusione, mollare per 32mila!”. “Strategia pessima, ha buttato via tutto”. “Sempre la stessa storia, il Dottore vince!”. Le discussioni su X, spesso piene di critiche esagerate, trasformano il gioco in un’arena. E forse anche per questo motivo Affari Tuoi piace così tanto.