Alla Camera dei deputati conferenza sull'allargamento dell'Unione europea, la cooperazione per la pace e lo sviluppo

Alla Camera dei Deputati si è tenuta giovedì 12 settembre una conferenza dal titolo "EU Enlargement: Neighboring Countries", organizzata dall'On. Naike Gruppioni, componente della Commissione esteri della Camera. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di discussione sui temi dell'allargamento dell'Unione Europea e sulle prospettive di integrazione dei paesi vicini.

La conferenza ha visto la partecipazione dell'On. Miroslav Gačević, viceministro per le Integrazioni Europee della Repubblica di Serbia, dell'On. Victoria Fortuna, già Procuratore Generale Anticorruzione della Repubblica di Moldova, e del Prof. Felipe Pathe Duarte dell'Università Nova de Lisbona, che ha moderato l'incontro. L'On. Andrea Di Giuseppe, Presidente del Comitato sul commercio internazionale della Commissione Affari Esteri della Camera, ha inoltre preso parte alla discussione.

L'On. Naike Gruppioni ha dichiarato: “È un onore essere qui oggi per discutere di un tema cruciale per il futuro dell'Europa: l'integrazione dei paesi vicini all'Unione Europea, con particolare attenzione a Serbia e Moldavia. Ringrazio il Vice Ministro Gačević per il suo importante ruolo e l'impegno dimostrato, l'Onorevole Victoria Fortuna per il suo straordinario lavoro nella lotta alla corruzione in Moldavia, e il Prof. Duarte per il suo prezioso contributo come moderatore. L'integrazione europea non è solo una questione geopolitica, ma un progetto di costruzione di una comunità basata su valori condivisi, cooperazione economica e pace duratura tra popoli con radici culturali e religiose comuni. Oggi voglio focalizzare l'attenzione su Serbia e Moldavia, partner strategici per l’Italia e per l'Europa”.

L'On. Miroslav Gačević ha evidenziato: “La forza più grande dell'Unione Europea è la sua capacità trasformativa. Sebbene il processo di adesione sia complesso, la Serbia considera l'integrazione europea una priorità strategica, bilanciando al contempo la tutela degli interessi nazionali. Nonostante le difficoltà, la Serbia ha fatto progressi significativi, come l'approvazione del cluster 4, segno che gli sforzi per allinearsi agli standard europei stanno producendo risultati. Tuttavia, questioni come le sanzioni contro la Russia rappresentano sfide significative, data la nostra dipendenza energetica e i legami storici con Mosca. Abbiamo scelto di mantenere una posizione coerente, senza sfruttare il nostro territorio per aggirare le restrizioni, cercando un equilibrio tra le aspettative dell'UE e la protezione dei nostri interessi nazionali”.

L'On. Victoria Fortuna ha commentato: “È un grande onore parlare oggi, in un luogo simbolo di storia e civiltà. Il mio paese, la Moldavia, è un vicino dell'Unione Europea e il governo attuale ha proposto un referendum per sancire l'intenzione di aderire all'UE nella nostra Costituzione. Tuttavia, la Moldavia deve affrontare sfide interne come la corruzione, la crisi economica, e l'instabilità politica. L'Europa non ha bisogno di una Moldavia in queste condizioni, ed è necessario costruire rapporti basati sul rispetto reciproco e la verità, anche se a volte dolorosa”.

L'On. Andrea Di Giuseppe ha concluso: “Serbia e Moldavia sono fondamentali per la nuova configurazione dell'Europa, che si sta ampliando verso paesi allineati alla NATO. Questi mercati sono importanti per le nostre imprese, come dimostrato dall'apertura del primo ufficio Simest in Serbia per favorire gli investimenti. L'integrazione di queste nazioni è cruciale, anche per le affinità culturali, e il business svolge un ruolo di equilibrio sociale ed economico, riducendo i conflitti e favorendo l'abbondanza di opportunità”.

L'incontro ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale e dell'integrazione europea come strumenti per promuovere la stabilità, la prosperità e il dialogo tra i popoli.