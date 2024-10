VI Edizione degli Stati Generali dell'Export 11 e 12 ottobre Palazzo Reale Milano

09 ottobre 2024 a

Nella iconica cornice di Palazzo Reale, Sala delle Otto Colonne a Milano, al via la Sesta Edizione degli Stati Generali dell'Export, organizzati dal Forum Italiano dell'Export del Fondatore Lorenzo Zurino.

Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 9.30 si confronteranno in un panel moderato dalla giornalista Claudia Conte, sul tema della Geopolitica, l'analisi della situazione tra Oriente ed Occidente degli illustri esperti come l'ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, gli Ambasciatori Pasquale Terracciano, Raffaele Trombetta, Vincenzo De Luca, il Presidente della Fondazione Italia Cina, Riccardo Maria Monti, ma anche il Ceo dello Studio Grande Stevens, Avv. Michele Briamonte.



A seguire sul palco del Palazzo Reale anche il Presidente di LEONARDO SPA, l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, a dialogo con la conduttrice Claudia Conte, proprio per analizzare punti cardini di questo tempo, la difesa, l'apporto Italiano alle crisi internazionali, le preoccupazioni del nostro Sistema Paese.



Il Forum Italiano dell'Export, nato nel 2018 grazie all’impegno del Presidente Lorenzo Zurino, è oggi il Primo Think Tank Italiano interamente dedicato al Commercio Estero, definito la "Cernobbio dell'Export".