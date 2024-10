I libri di Andrea Foriglio e i suoi consigli per stare bene

21 ottobre 2024 a

Da 10 anni nel settore della salute e del benessere, Andrea Foriglio è autore del libro “Da Zero a Benessere”, in vetta su Amazon dopo solo 5 ore dalla pubblicazione, nel quale insegna ai lettori a raggiungere il proprio benessere psico fisico grazie a 4 pilastri. Ma Foriglio sta per pubblicare anche un secondo libro, centrato sul mal di schiena come prevenzione, evitando gli atteggiamenti che lo causano e come eliminarlo.

Per lui il Dottore del futuro non darà medicine, ma motiverà i suoi pazienti ad avere cura del proprio corpo, a seguire una corretta alimentazione, la giusta dose di attività fisica, uno stile di vita equilibrato e a lavorare sulla salute per prevenire la malattia. Dottore in scienze motorie, imprenditore, osteopata specializzato nella cura e prevenzione del mal di schiena, nei dolori cervicali, Foriglio ha da sempre l’obiettivo di far raggiungere alle persone uno stile di vita senza dolori scheletrici per raggiungere il benessere psico fisico, Cura diversi personaggi importanti del mondo dell’imprenditoria, dello spettacolo, della comunicazione e soprattutto dello sport. I dolori e le problematiche più comuni sono a livello cervicale, lombare-in gergo comune il classico mal di schiena.

Quelli cervicali derivano da eccessivo uso del cellulare-è il dolore del Secolo soprattutto tra i più giovani-o degli strumenti elettronici

Lo stesso accade per il dolore lombare, per aumento dei lavori sedentari al computer, lo smart working, l’uso di sedute non ergonomiche.

Abbiamo parlato dei 4 pilastri per raggiungere il benessere psico fisico, quali sono?

“Il primo riguarda l’allenamento mentale, per settare la mente in un certo modo e raggiungere i propri obiettivi fisici, quelli di salute, di famiglia e vita in generale. Il secondo pilastro è l’allenamento fisico e tutto ciò che riguarda il movimento, che sia corpo libero, pesi, funzionale, un’ attività di vita quotidiana per stare bene e anche arrivare ad avere il corpo che si vuole. Terzo pilastro è l’alimentazione, per non incorrere in sovrappeso diabete 2, ipertensione, pressione alta, il quarto, poi, prevenzione della salute tramite l’osteopatia. “Spiego i benefici per mantenere un ottimo stato salute e potenziare la salute stessa nella propria vita.

Membro dei ROI, Registro Osteopati Italiani- Foriglio ha fatto parte dell’EAO-European Academy of Osteopaty ed è co founder di diverse start up nel settore del wellness.

E’ l’unico ad aver fatto un tour in Italia ed Europa, 27 città nelle quali ha aiutato più di 4000 persone a vivere senza dolori muscolo scheletrici.

Il suo Studio, AF LAB, è a Roma, ma Foriglio riceve anche a Milano, Napoli e Firenze; spesso in tv, e pluripremiato, è inserito nel Registro delle Eccellenze Italiane grazie alla qualità del suo operato e di quello del suo team.

“In futuro amplierò la mia attività su tutto il territorio italiano e continuerò a scrivere libri per far vivere le persone senza dolori e raggiungere il benessere e creerò un’Accademia di formazione per osteopati a Roma con osteopati adeguatamente preparati con il mio metodo”