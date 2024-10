Due anni di Governo, Pellegrino (FdI): nostre politiche faro di speranza per tutte le donne

24 ottobre 2024 a

Due anni di governo, due anni di risultati e di concretezza anche nella lotta contro la violenza sulle donne. A commentare il bilancio di questi 24 mesi di governo è Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale per Fratelli d’Italia del dipartimento tutela Vittime e capogruppo in commissione straordinaria per i diritti umani: “Come annunciato da Giorgia Meloni il 25 novembre 2023 durante la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a un mese dal suo insediamento come Presidente del Consiglio, questo governo avrebbe posto tra le sue priorità il sostegno alle vittime. Promessa mantenuta: abbiamo approvato il potenziamento dell’applicazione del codice rosso, con lo scopo di prevenire tempestivamente ed efficacemente alcuni reati specifici ed arginare le violenze che destano grande allarme sociale. Per il 2024 sono stati stanziati dieci milioni di euro per il reddito di libertà - ora strutturale - e più di venti milioni di euro per il finanziamento del piano anti-violenza per un totale di 55 milioni, ovvero l’importo più alto di sempre. È stato anche rilanciato il microcredito di libertà, per sostenere non solo le immediate esigenze di donne con figli, ma anche la formazione e lo sviluppo delle attività di impresa da parte di coloro che vogliono riprendere in mano le redini del proprio futuro. In due anni di governo, dunque, per noi la sicurezza e il sostegno alle vittime è tornata e rimane una priorità attraverso la prevenzione, il supporto economico e norme più incisive contro i violenti. È con questi provvedimenti che si sono poste le basi per posizionare l'Italia come un faro di speranza e giustizia per le donne.”