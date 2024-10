Una nuova prospettiva per il mercato online, il parere di Francesco Battista

28 ottobre 2024 a

Quella di Francesco Battista è la storia di un imprenditore che ha trasformato la sua vita e la sua carriera professionale grazie a un sistema simile a quello utilizzato da alcune grosse multinazionali.

Grazie all’intermediazione di servizi online è riuscito ad aiutare le attività tradizionali a costruire una solida presenza social per aumentare la loro visibilità e prosperare in un mondo sempre più avanguardistico.

“Io connetto le attività tradizionali che hanno bisogno di un determinato servizio online, con dei professionisti del web che hanno le competenze tecniche necessarie per erogare e soddisfare la richiesta”-spiega Francesco riguardo al suo lavoro.

Continua l’imprenditore: “Queste richieste riesco ad intercettarle grazie ad uno strumento creato appositamente per individuare i servizi richiesti dalle attività. A questo punto non mi resta che connettere l’attività col professionista del web che ha le capacità tecniche adatte per poter soddisfare la richiesta e guadagnare una commissione su ogni transazione".

In un modo sempre più tecnologico, sono moltissime le attività italiane che cercano costantemente servizi online per aumentare la visibilità online e sui social e grazie al suo sistema innovativo l’imprenditore riesce a soddisfare parte di questa richiesta, anche nel resto del mondo.

In pratica Battista sfrutta un software che individua le attività che necessitano di questi servizi, connettendole con professionisti del web specializzati. Il suo modello si basa su un processo semplice ma sicuro che gli permette di essere pagato anticipatamente e compensare i professionisti online a lavoro concluso, garantendo una percentuale fissa su ogni transazione per entrambe le parti - il connettore (ossia chi fa da tramite) e il professionista.

Francesco racconta che tutto è iniziato quando era dentro ad un taxi a Malta e guardando il sistema utilizzato da una grossa multinazionale nonché applicazione leader mondiale nel servizio dei trasporti, ha capito che l'intermediazione dei servizi sarebbe stata la chiave per il suo successo.

Oggi, grazie a questa intuizione e dopo aver fondato un’agenzia di marketing e un'accademia formativa che ha aiutato centinaia di persone in tutta Italia a sfruttare questa opportunità, l’imprenditore gestisce il suo business da qualsiasi luogo, senza dover essere coinvolto nel lavoro tecnico perché è tutto commissionato ai professionisti del web, ottimizzando sempre di più questo nuovo modello di business, cavalcando la crescita che sta avendo il web negli ultimi anni.