Rinasce Villa Montepaldi, la storica villa di Lorenzo de' Medici

07 novembre 2024

Dare vita a un centro di innovazione e sperimentazione dedicato all’agricoltura rigenerativa e allo sviluppo ecologico integrale presso Villa Montepaldi, azienda agricola storica di San Casciano Val di Pesa, appartenuta a Lorenzo de’ Medici, dal 1989 di proprietà dell’Università di Firenze. È l’obiettivo di un progetto ambizioso dell’Ateneo fiorentino affidato (concessione ventennale) alla Società Agricola Benefit Montepaldi - Terre di Rinascimento Srl, sotto la guida della Fondazione Future Food Institute (FFI) che ha coinvolto partner di primo piano come BF Spa.



Il progetto, presentato a Villa Ruspoli dalla rettrice Alessandra Petrucci, Sara Roversi, presidente del Future Food Institute e da Federico Vecchioni, Amministratore Delegata di BF Spa, si svilupperà su più

attraverso percorsi di formazione sviluppati da BF Educational, che anche nel progetto Montepaldi avrà modo di sviluppare attività sinergiche di formazione e ricerca insieme all’Università di Firenze. “La giornata di oggi rappresenta per BF Spa il consolidamento della presenza in Toscana dove coltiviamo già oltre 4.800 ettari – ha dichiarato Federico Vecchioni, amministratore delegato BF Spa – L’iniziativa di Montepaldi rappresenta l’opportunità di realizzare il Polo Nazionale dell’Agricoltura Rigenerativa del Gruppo BF in una regione la cui vocazione agricola rappresenta il luogo ideale per un investimento rivolto all’intera comunità toscana”.

Alla presentazione hanno preso la parola Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano, Stefano Pisani, sindaco di Pollica - Comunità Emblematica Unesco della Dieta Mediterranea - sede del Paideia Campus, Cristina Manetti, capo di gabinetto di Regione Toscana, Nicola Armentano, consigliere della Città metropolitana di Firenze.