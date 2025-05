Affari Tuoi, Stefano De Martino spiazza tutti: chi sono gli ospiti vip

Oggi, domenica 4 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Marco, viene da La Spezia ed è un pescivendolo ambulante.

La concorrente invece è Benedetta, la pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Lei è sposata con Daniele ed è mamma di tre bellissimi bimbi. Una di queste, che non è più tanto bimba, l'ha accompagnata ad Affari Tuoi: il suo nome è Margherita. Al momento, fa la cassiera in un supermercato. La figlia invece è una studentessa di Scienze della Comunicazione. Insieme hanno giocato col pacco numero 15. Ma questa è una puntata speciale. Ad assistere mamma e figlia c'erano infatti Carlo Amleto, Herbert Ballerina, Carmen Di Pietro, Giovanni Esposito, Biagio Izzo, Federrica Nargi e tanti ancora.