Che Tempo Che Fa, la lagna di Roberto Saviano: "Mi sono distrutto la vita"

Da Fazio è andata in scena la passsione di Roberto Saviano. Come un martire dei nostri tempi, lo scrittore ha raccontato ai telespettatori di Che Tempo Che Fa il suo dolore. "Io ho patito molto anche per le conseguenze che la mia famiglia ha dovuto subire per le mie scelte e anche questo costante massacro che viene considerato ordinario - ha spiegato a Fabio Fazio sul Nove -. Non riguarda solo me, ma chiunque si espone... paga un prezzo che uno scrittore o un artista non dovrebbe pagare mai: la libertà di poter scrivere".

E ancora: "Sprecare la vita significa aver speso gran parte della tua vita in un'immagine, in un ruolo...che o sei quello o non sei. Qualsiasi scelta tu faccia. La responsabilità non è di nessuno. Sono io che ho voluto fare questa battaglia, sono io che mi sono distrutto la vita, quindi non do la colpa a nessuno. Solo che sto cercando di metterla in ordine per cercare una soluzione".