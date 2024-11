ALLA FONDAZIONE ROVATI UN CONVEGNO SU ABY WARBURG

21 novembre 2024 a

Questo pomeriggio alle ore 18:30 presso la sala conferenze della Fondazione Luigi Rovati, situata in Corso Venezia 52 a Milano, si terrà la presentazione del volume Un groviglio di sentieri. Vita di Aby Warburg a cura della casa editrice Johan & Levi. Un dibattito che coinvolgerà i più importanti esperti dello storico dell'arte tedesco Aby Warburg. Il critico negli anni '20 del XX secolo ad Amburgo realizzò la prima biblioteca interdisciplinare di humanities, oggi divenuta la The Warburg Institute di Londra. "I suoi scritti", si legge nella nota diffusa dalla Fondazione Rovati, "e la sua pratica metodologica hanno anticipato di settant'anni gli studi di cultura e si rivelarono fecondi in molti ambiti del mondo d'oggi". Prenderanno la parola l'autore del saggio e professore di storia dell'arte all'università di Aberdeen, in Scozia, Hans C. Hönes, l'archeologo e presidente del Consiglio scientifico del Louvre Salvatore Settis, il direttore del Warburg Institut e professore di storia culturale della School of Advanced Study dell'Università di Londra Bill Sherman e la corrispondente dal Regno Unito per Il Sole 24 Ore / Domenica Martina Mazzotta.