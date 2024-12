Assocamerestero: lancia calendario 2025 per Made in Italy all'estero

16 dicembre 2024 a

Assocamerestero ha lanciato il “Calendario 2025 per il Made in Italy all’estero”, una roadmap che identifica settori chiave in cui il Made in Italy può crescere significativamente nel corso dei prossimi 12 mesi. Lo ha comunicato Assocamerestero in una nota spiegando che "l’indagine è stata condotta tra le camere di commercio italiane presenti all’estero, rappresentanti di alcuni paesi, appartenenti al G20, tra i più promettenti e dinamici, con l’obiettivo di estendere l’iniziativa ad un numero di mercati significativamente superiore il prossimo anno".

Nonostante le incertezze geopolitiche ed economiche, l'export italiano, viene ricordato nella nota, ha raggiunto livelli record nel 2024, superando i 650 miliardi di euro, con un incremento del 3,7% rispetto all'anno precedente. "Per il 2025, l'obiettivo del sistema Italia è ambizioso: raggiungere i 700 miliardi di euro, un risultato che rappresenterebbe oltre un terzo del Pil nazionale, sostenuto da una crescita di oltre il 7% per il prossimo anno e una media del 4,2% nel biennio successivo".

I settori individuati, dal food and drink ai settori high-tech, dal design e moda all’energia, dalla farmaceutica all’aerospazio, "riflettono la crescita della domanda internazionale di qualità, innovazione e competenze italiane".