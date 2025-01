Tony Parise fa brillare il 2025: un Rolex per la mamma della prima nata dell'anno a Massa Carrara

08 gennaio 2025 a

Tony Parise, titolare di Elysium Luxury, ha conquistato l’attenzione del pubblico con un’iniziativa unica e originale: premiare con un Rolex la mamma del primo bambino nato nel 2025 a Massa Carrara. Attraverso il suo profilo Instagram, l’imprenditore aveva lanciato un contest semplice ma coinvolgente. Le future mamme dovevano commentare sotto il post indicando la loro data presunta di parto e condividendo la loro storia. La vincitrice sarebbe stata la madre del primo nato del nuovo anno.

La vincitrice è stata Claudia Terenzoni, che il 1° gennaio 2025 ha dato alla luce la piccola Delia, la prima bambina nata nella provincia di Massa-Carrara. Delia è venuta al mondo alle 10:46 del mattino, presso l’ospedale delle Apuane, pesando 3 chili e 396 grammi. Per Claudia e il compagno Luca Pucciarelli, l’arrivo della loro primogenita è stato un momento di gioia indescrivibile, reso ancora più speciale dal riconoscimento del contest.

Un contest che unisce lusso ed emozioni

Il contest lanciato da Tony Parise sul suo profilo Instagram ha saputo unire marketing e emozioni in modo sorprendente. L’idea di mettere in palio un Rolex per celebrare l’arrivo del primo nato del 2025 ha attirato l’attenzione di migliaia di persone, rendendo il post virale in breve tempo. Le regole erano semplici: ogni futura mamma che stava per partorire poteva partecipare, raccontando la sua storia nei commenti del reel pubblicato sul profilo ufficiale di Parise.

L’iniziativa ha rapidamente scatenato un’ondata di entusiasmo, con centinaia di mamme che hanno condiviso la loro emozione e speranza per l’imminente nascita dei loro bambini. La semplicità del contest, unita al fascino di un premio così esclusivo, ha reso questa iniziativa un successo immediato.

L’idea dietro il contest non è stata solo quella di promuovere Elysium Luxury, ma anche di celebrare un momento unico nella vita delle famiglie. Per Tony Parise, ogni Rolex racconta una storia, e il suo obiettivo è sempre stato quello di associare i suoi orologi a emozioni e momenti indimenticabili. Premiare la mamma del primo nato del 2025 è stato un modo per sottolineare il valore della famiglia e la bellezza dei nuovi inizi.

Il contest ha anche messo in luce il lato umano e sensibile dell’imprenditore, che non ha esitato a coinvolgersi direttamente, promettendo di consegnare il premio di persona alla vincitrice. Questo ha aggiunto un tocco di autenticità all’iniziativa, rendendola ancora più speciale.

Un successo sui social e non solo

L’evento è stato documentato sui social media, dove la comunità online ha reagito con entusiasmo. Molti utenti hanno lodato l’originalità del contest, sottolineando come sia riuscito a creare un legame emotivo tra il brand Elysium Luxury e il pubblico. L’iniziativa ha dimostrato che il lusso non è solo una questione di oggetti preziosi, ma anche di esperienze e connessioni autentiche.