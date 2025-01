Il Presidente Sergio Mattarella dà il via ad Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025

16 gennaio 2025 a

Sabato 18 gennaio 2025, Agrigento celebrerà l'inaugurazione del suo anno da Capitale Italiana della Cultura con una cerimonia ufficiale presso il Teatro Pirandello. A dare il via alle celebrazioni sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando l'importanza dell'evento per la città e per l’intero Paese.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulle reti RAI, Rai Play, Rai Quirinale e Rai TGR, offrendo a milioni di spettatori la possibilità di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale della città siciliana.

Un evento simbolico per Agrigento e l'Italia

L'evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, insieme a rappresentanti del mondo culturale e artistico. Durante la cerimonia saranno celebrati la storia e il patrimonio di Agrigento, che rappresenta un pilastro della cultura italiana e internazionale.

La conduzione della cerimonia è affidata a Beppe Convertini, noto conduttore RAI di "Uno Mattina in Famiglia", e a Incoronata Boccia, vice direttrice del TG1. Grazie alla loro esperienza e professionalità, guideranno il pubblico in una narrazione che esalterà le eccellenze culturali e artistiche della città.

Le dichiarazioni delle autorità

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè

ha commentato:

“Agrigento ha una storia millenaria e questo riconoscimento rappresenta per noi un’opportunità unica per mostrare al mondo il nostro immenso patrimonio culturale e paesaggistico.”

Anche il direttore della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, Roberto Albergoni

ha espresso soddisfazione:

“Questo sarà un anno straordinario, ricco di eventi e iniziative che metteranno in luce la bellezza e la ricchezza della nostra città, proiettandola in una dimensione internazionale.”

Un anno di eventi culturali

La cerimonia del 18 gennaio sarà solo l'inizio di un anno denso di attività culturali: mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e conferenze animeranno Agrigento, coinvolgendo artisti e intellettuali di fama mondiale.

Gli spettatori potranno immergersi nella storia della Valle dei Templi, ammirare le bellezze del centro storico e scoprire le tradizioni di una città che fonde armoniosamente passato e presente.

Un appuntamento imperdibile

La giornata inaugurale sarà trasmessa in diretta sulle reti RAI, Rai Play, Rai Quirinale e Rai TGR, raggiungendo un vasto pubblico e permettendo a tutti di partecipare a questo evento di grande rilevanza culturale.

L’inizio del percorso di Agrigento come Capitale della Cultura Italiana 2025 rappresenta un’occasione per celebrare l’identità culturale italiana, valorizzando la bellezza e la storia di una città unica al mondo. Un appuntamento imperdibile, guidato dalla presenza simbolica del Presidente Sergio Mattarella.