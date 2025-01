Maschio Gaspardo rafforza la sua presenza nei Paesi del Benelux.

21 gennaio 2025 a

a

a

MASCHIO GASPARDO S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchinari agricoli, annuncia con soddisfazione l’acquisizione della totalità delle quote di MASCHIO GASPARDO Benelux, consolidando una presenza diretta in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Questa operazione strategica segna un passo significativo per l'azienda, che rafforza la sua vicinanza al mercato locale, garantendo un servizio ancora più efficace alle aziende agricole e ai rivenditori della regione.

MASCHIO GASPARDO Benelux, guidata da Gert Van den Eynde, socio fondatore e figura di riferimento del distributore, è stata per oltre vent’anni un partner chiave per la distribuzione dei macchinari MASCHIO GASPARDO nel Benelux. Nel 2024 ha registrato un anno record con un incremento delle vendite del 20% rispetto all'anno precedente, a testimonianza della fiducia del mercato nella gamma "Full Line", che copre tutte le fasi del ciclo agronomico: dalla lavorazione del terreno alla semina, dalla concimazione alla protezione delle colture, fino alla manutenzione del verde e alla fienagione.

Una Nuova Era per MASCHIO GASPARDO nel Benelux

Con l'acquisizione, MASCHIO GASPARDO Benelux diventa una filiale diretta del Gruppo, unendosi alle altre 13 filiali presenti in tutto il mondo. La sede della filiale, situata a Ham, in Belgio, ospita una nuova struttura logistica di 5.000 metri quadri, recentemente inaugurata, che fungerà da hub per ottimizzare la gestione dello stock e offrire supporto tecnico e commerciale alla rete distributiva. Il team attuale, composto da otto professionisti esperti, sarà ulteriormente rafforzato con nuove risorse nei settori commerciale e assistenza tecnica, per supportare al meglio i clienti locali.

Mirco Maschio, Presidente di MASCHIO GASPARDO, ha dichiarato: “L’acquisizione della filiale in Benelux rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di presenza diretta nei mercati chiave, come dimostrato dall’apertura della filiale nel Regno Unito a fine 2022. Questa operazione ci consente di avvicinarci ulteriormente agli agricoltori locali, migliorando la nostra capacità di supportarli con un servizio sempre più efficiente.”

Andrea Maschio, Presidente di Maschio Holding, ha aggiunto: “Attraverso questa nuova filiale in Benelux, siamo in grado di rafforzare ulteriormente la diffusione della gamma completa di prodotti MASCHIO GASPARDO, già apprezzata dagli agricoltori locali. La presenza diretta ci consente di essere ancora più veloci nel rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni in grado di coprire ogni fase del ciclo agronomico.”

Luigi De Puppi, CEO di MASCHIO GASPARDO, ha sottolineato: “Il Benelux rappresenta per noi un mercato strategico, e questa acquisizione segna un passo concreto verso il consolidamento della nostra presenza nella regione. L’apertura di una filiale ci permetterà di assicurare una disponibilità ancora maggiore di prodotti e ricambi. Garantire la consegna nei tempi e nelle modalità richieste da agricoltori e clienti è per noi fondamentale.”

Gert Van den Eynde, socio fondatore e figura di riferimento di MASCHIO GASPARDO Benelux, che manterrà il suo ruolo per garantire continuità e crescita, ha dichiarato: “Sono orgoglioso del percorso costruito insieme a MASCHIO GASPARDO in questi vent’anni e sono certo che questa nuova fase offrirà un valore aggiunto tangibile, sia per la rete distributiva sia per gli agricoltori della regione. Grazie alla continuità operativa e all’approccio diretto dell’azienda, saremo in grado di rispondere con ancora maggiore efficacia alle esigenze del mercato.”

Un Mercato in Evoluzione

Il mercato del Benelux presenta opportunità uniche, grazie alla crescente adozione di tecnologie digitali e alla transizione verso pratiche agricole sempre più sostenibili. MASCHIO GASPARDO è pronta a cogliere queste opportunità, posizionandosi come partner di fiducia degli agricoltori, attraverso una gamma completa di macchinari progettati per affrontare le sfide di oggi e di domani.

Innovazione e Sostenibilità

MASCHIO GASPARDO continua a investire nell’innovazione tecnologica ed elettronica per rispondere alle sfide dell’agricoltura moderna, come dimostrano le novità presentate a EIMA 2024. Tra queste, il JUMBO X, un erpice rotante stradale con ampiezza di lavoro fino a 10 metri, la trinciatrice DELTA da 8.3 metri, la seminatrice combinata OPERA 300 e la seminatrice da ortaggi OLIMPIA ISOTRONIC. Per la protezione delle colture, spicca lo sprayer CAMPO ULTRA ISOTRONIC, una soluzione professionale con tecnologia ISOBUS. Inoltre, la gamma PRIMO, innovativa linea di spandiconcime, è stata ampliata con versioni dedicate sia ai vigneti che al campo aperto. Per la fienagione, la rotopressa EXTREME 365 ISOTRONIC si distingue grazie al nuovo sensore di umidità, che consente di massimizzare la qualità del prodotto raccolto, ottimizzando l'uso della tecnologia di camera e geometria variabile, una caratteristica distintiva di questa macchina. Questi prodotti rappresentano l’impegno di MASCHIO GASPARDO nell'unire innovazione, praticità e sostenibilità, rispondendo alle esigenze di produttività e qualità degli agricoltori moderni, anche nell’ottica della Precision Farming, la strategia di gestione dell’attività agricola finalizzata a migliorarne l’efficienza e la sostenibilità.