Musicoterapia e autismo: il regalo dei Lions Club Milano Casa della Lirica alla Casa della Musicoterapia di Milano

In quest’anno sociale, il service nazionale dei Lions è “Autismo e inclusione: nessuno escluso” con il refrain “Se mi ascolti con il cuore vedrai il mondo dal mio punto di vista”: in quest’ambito il Lions Club Milano Casa della Lirica ha organizzato una serata per consegnare alla Casa della Musicoterapia di Milano, che lavora con bambini con spettro autistico, un set di Strumenti Orff, strumenti musicali che Carl Orff adoperò per la sua opera didattica Schulwerk, assieme ad altri strumenti utilizzati nella propedeutica. Si tratta di strumenti a percussione e si dividono in ritmici (ad esempio tamburo, tamburelli, legnetti, triangolo) e melodici (metallofoni e xilofoni).

Si è trattato di una testimonianza tangibile della volontà di portare avanti progetti che possano fare la differenza nella vita di bambini e ragazzi con autismo. Tutto questo, dice Marta Galliano, responsabile distrettuale del service, viene fatto con il cuore aperto e con la convinzione che ogni gesto, per quanto piccolo, abbia il potere di cambiare il futuro.

Consegnare questi strumenti all'associazione che si occupa di musicoterapia è un gesto che va oltre la donazione di materiale. È un seme che viene piantato, con l'augurio che ogni nota che suoneranno diventi una possibilità, un'opportunità di inclusione, di sviluppo e di benessere.

Infatti la metodologia pratica di Orff ha grande considerazione del fattore ritmico, della sua importanza nel movimento, nella voce e nella musica strumentale. La musica definita come “elementare”, è musica a misura di bambino, facilmente comprensibile e accessibile attraverso l'utilizzo di una scala musicale composta da 5 note.

Con questo particolare metodo il bambino si avvicina alla musica in modo attivo, “creandola”, utilizzando strumenti conosciuti, venendo stimolato a scoprire nuove esperienze musicali, stimolando, inoltre, la fantasia del bambino stesso. Contemporaneamente a tutto ciò, viene sviluppata anche la sua formazione, generale, individuale e sociale, il che ricollega il metodo Orff al service nazionale dei Lions come tante altre iniziative come la più nota “Pizzaut”.