Bullismo e cyberbullismo, la battaglia di Super!

Parlare di bullismo con i ragazzi è fondamentale per costruire una società più empatica e consapevole. Questo è l’impegno di Super!, il brand di intrattenimento di Paramount Italia dedicato a bambini e ragazzi, e dell’associazione “FARE X BENE”, attiva sul territorio nazionale da oltre 14 anni. Il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere possono lasciare ferite profonde, ma il dialogo e l'educazione sono strumenti potenti per prevenirli e contrastarli. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, durante la programmazione di Super!, andranno in onda delle clip con la creator Iris Di Domenico in cui alcuni ragazzi racconteranno come hanno vissuto il bullismo nella loro vita quotidiana. L’appuntamento è da lunedì 3 a domenica 9 febbraio ogni giorno alle ore 19:30 su Super, canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky.

All’interno delle clip, i ragazzi saranno invitati a creare dei "Codici Ninja", ispirati ai valori fondamentali delle celebri Tartarughe Ninja: lealtà, coraggio, collaborazione e determinazione. E da lunedì 10 febbraio la serie ”I Racconti delle Tartarughe Ninja” sarà in onda sempre su Super, canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky, dal lunedì al venerdì alle ore 17:45. "Il bullismo non è qualcosa che accade “qui e ora”, te lo porti dietro per un bel po’ di tempo e può risalire a galla quando meno te l’aspetti. Una cosa che dico sempre è che il bullismo non va superato ma affrontato perché solo affrontandolo lo si può sconfiggere”, dichiara Iris Di Domenico.