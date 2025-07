Davinci Jeremie: il successo su TikTok tra esperienze di vita e codice

Davinci Jeremie ha conquistato TikTok senza sketch, balli o mode passeggere. Il suo successo è arrivato con qualcosa di più raro: esperienza, visione e onestà.

Originario del Cile e con una carriera solida da sviluppatore software, Davinci ha saputo connettersi con un pubblico globale mostrando la vita vera: i suoi viaggi, le sue idee, il suo modo di affrontare il cambiamento.

Nelle clip virali, si intravedono scorci delle sue mete preferite – tra Europa, Sud America e Asia – ma soprattutto si coglie il suo spirito: quello di chi non si limita a osservare il mondo, ma lo vive a pieno.

Frasi come “È meglio essere in anticipo di un anno che in ritardo di un giorno” sono diventate mantra per chi lo segue. E oggi, mentre attende il suo primo figlio con la cantante Alexandra Lenus, il percorso di Davinci Jeremie è più che mai un esempio positivo sui social.