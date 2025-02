Bf-Eni, l'alleanza si rafforza nell'ambito della valorizzazione della controllata Bf international best fields best food limited

06 febbraio 2025 a

a

a

Facendo seguito a quanto già comunicato in data 26 giugno, 19 settembre, 27 novembre 2024 e 23 dicembre 2024 con riferimento alla valorizzazione di partecipazioni di minoranza, fino al 49%, della società controllata BF International Best Fields Best Food Limited (“BF International”), mediante l’ingresso di investitori nel capitale sociale, si rende noto che B.F. S.p.A. (“BF”) e BF International hanno sottoscritto ed eseguito un accordo di investimento che prevede l’ingresso nel capitale sociale di BF International di Eni Natural Energies S.p.A. (“ENE”), società controllata da Eni S.p.A.(“ENI”), mediante (a) la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato per n. 1 azione di categoria B al corrispettivo unitario di Euro 7,1248 e complessivo di Euro 7,1248, e (b) l’acquisto da BF di n. 7.017.739 azioni ordinarie (che verranno convertite in azioni di categoria B) al corrispettivo unitario di Euro 7,1248 e complessivo di Euro 49.999.986,83.

L’accordo di investimento prevede che BF e BF International rilascino a favore di ENE un set di dichiarazioni e garanzie, fissando obblighi di indennizzo in capo alle stesse. L’operazione costituisce un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Gruppo BF e ENI nel segmento no food per la produzione di agri-feedstock che va ad affiancarsi al segmento food del modello di filiera del Gruppo BF, avvalendosi del know-how e delle competenze tecnico specialistiche di quest’ultimo.

L’operazione rientra tra le iniziative volte alla valorizzazione di BF International, a supporto del processo di internazionalizzazione del Gruppo BF e in coerenza con il piano industriale 2023-2027 approvato lo scorso 21 luglio 2023, già oggetto di comunicazione al mercato.

Per l’operazione, il Gruppo BF è stato assistito da Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di Sole Financial Advisor, da L&C Consulting & Partners in qualità di advisor industriale, e da Grimaldi Alliance, London office, e Esiodo s.t.a.p.a., in qualità di advisor legale.