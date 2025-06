L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Bilancio consolidato e rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2025 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data.

Il valore della produzione consolidato è passato da 1.387 milioni di Euro nel 2023 a 1.505 milioni di Euro nel 2024. L’EBITDA consolidato è passato da 75 milioni di Euro nel 2023 a 100 milioni di Euro nel 2024. La crescita registrata è imputabile, oltre che all’ampliamento dell’area di consolidamento, agli effetti di integrazione con le società partecipate.

L’Assemblea ha preso atto del bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024.

Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,076 per azione

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato:

di destinare l’utile di esercizio di Euro 42.784.440,02 come segue:

- quanto a Euro 1.454.740,00, a “Riserva utili non distribuibili”, indisponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 38/2005;

- quanto a Euro 2.139.222,00 a Riserva legale;

- quanto a Euro 19.287.340,30 a “Riserva Utili disponibili per la distribuzione”;

- quanto a Euro 19.903.137,72 agli Azionisti a titolo di dividendo, pari a Euro 0,076 per azione per ognuna delle n. 261.883.391 azioni attualmente in circolazione.

di prevedere che il dividendo sia messo in pagamento con data di stacco 7 luglio 2025 (stacco cedola numero 10), record date 8 luglio 2025 e data di pagamento 9 luglio 2025.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli Articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della medesima relazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso

L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, dunque, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

All’esito della votazione, risultano nominati i Signori:

1. Federico Vecchioni*;

2. Rossella Locatelli*;

3. Gianluca Lelli*;

4. Barbara Saltamartini*;

5. Sara Zanotelli*;

6. Luigi Ciarrocchi*;

7. Gabriella Fantolino*;

8. Carlo Boni Brivio*;

9. Riccardo Bovino*;

10. Giuseppe Andreano**;

11. Maria Teresa Bianchi**.

* tratto dalla lista presentata dall’azionista ARUM S.p.A., titolare del 24,76% dei diritti di voto, che ha conseguito il 64,11% dei voti espressi in Assemblea ed è quindi risultata essere la lista più votata;

** tratto dalla lista presentata dall’azionista Dompé Holdings s.r.l., titolare del 29,20% dei diritti di voto, che ha conseguito il 30,18% dei voti espressi in Assemblea ed è quindi risultata la seconda lista più votata.

Hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 TUF e dal Codice di Corporate Governance i Signori Maria Teresa Bianchi, Carlo Boni Brivio, Luigi Ciarrocchi, Gabriella Fantolino, Rossella Locatelli, Barbara Saltamartini e Sara Zanotelli. Le caratteristiche degli amministratori in termini di esecutività e appartenenza a comitati interni saranno comunicate a seguito della loro determinazione da parte del Consiglio.

I curricula degli amministratori nominati dall’Assemblea in data odierna sono disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

L’Assemblea ha deliberato di approvare un emolumento pari a complessivi Euro 330.000, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili, pro rata temporis ed in costanza di mandato, per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, delegando il Consiglio di Amministrazione alla relativa ripartizione ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile, fatto salvo l’eventuale compenso per i Consiglieri investiti di particolari cariche che potrà essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile.

Si precisa che, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, al momento della nomina il consigliere dott. Federico Vecchioni detiene, tramite ARUM S.p.A. ed Elfe s.r.l., azioni rappresentanti il 24,15% del capitale sociale della Società.

Approvato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034.

L’Assemblea ha deliberato di conferire alla società di revisione KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034, approvando la relativa proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che aderiva alla prima preferenza contenuta nella raccomandazione motivata del Collegio Sindacale quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Approvata l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto di massime n. 631.838 azioni ordinarie della Società al servizio di piani di remunerazione ed incentivazione

L’Assemblea, previa revoca dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata in data 10 maggio 2023, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Articolo 2357, c. 2, e 2357-ter, c.1, del Codice Civile, all’acquisto di massime n. 631.838 azioni ordinarie della Società e al compimento di atti di disposizione delle stesse al servizio del piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato “LTIP 2023-2025” nonché a ulteriori piani di remunerazione ed incentivazione che saranno eventualmente approvati.

*

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio “1info” (www.1info.it ).

*

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B.F. S.p.A. Simone Galbignani dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.