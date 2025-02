Foibe, Palazzo Chigi si illumina per ricordare la tragedia e l'esodo giuliano-dalmata

10 febbraio 2025 a

Palazzo Chigi si veste di luce per fare memoria e conservare il ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, che hanno segnato profondamente la nostra storia e che oggi sono patrimonio condiviso del Paese. L'illuminazione tricolore, che abbraccia la facciata del Palazzo, e la scritta "Io ricordo", visibile in tutta la piazza, sono parte integrante del progetto di illuminazione ideato da Enel X in occasione del Giorno del Ricordo.