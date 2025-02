Linea Azzurri, la seconda stagione diretta da Carlo Fumo in onda su Rai Italia e RaiPlay

22 febbraio 2025 a

Dal 22 febbraio in onda ogni sabato su Rai Italia e RaiPlay, la seconda stagione di Linea Azzurri da un’idea di Angelo Maietta, girato e prodotto dal regista salernitano Caro Fumo che ha portato la sua esperienza cinematografica in un format televisivo che in 6 episodi da 45 minuti ci racconta 6 territori italiani che hanno ispirato le gesta di campioni dello sport come: Terryana D’Onofrio (karate), Giovanni De Gennaro (canoa slalom), Silvana Stanco (tiro a volo), Ludovico Viberti (nuoto), Angela Andreoli (ginnastica artistica) e Amanda Embriaco (paracanoa). Storie di sacrificio, passione e resilienza che rappresentano il meglio dello sport italiano e offrono uno spaccato di umanità e determinazione.

La produzione diretta da Fumo vede la partecipazione straordinaria di Giovanni Malagò, presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che ha rinnovato il patrocinio morale, a cui, da questa edizione, si aggiunge anche quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che rappresenta una delle principali novità, visto che particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità nello sport, in linea con il protocollo CONI-MASE sottoscritto l’11 luglio 2024. Scommettere sullo sport e sui suoi protagonisti, gli atleti, veri ambasciatori di valori sani e positivi, rappresenta una strategia vincente per ispirare e sensibilizzare la società.