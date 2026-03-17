Alessandro Bastoni, clamoroso addio all'Inter? Tam-tam e conferme

Il futuro di Alessandro Bastoni e dell’Inter potrebbe davvero prendere strade diverse al termine della stagione. Attorno al difensore azzurro, uno dei profili più forti e riconoscibili della rosa nerazzurra, stanno maturando riflessioni che vanno oltre il campo secondo La Gazzetta dello Sport: i fischi ricevuti in più occasioni e un’annata vissuta tra prestazioni alterne e polemiche stanno contribuendo a rendere meno impensabile un addio estivo.

Nel piano economico del club, Bastoni rappresenta uno dei nomi con maggiore valore sul mercato internazionale. A quasi 27 anni, con esperienza europea, continuità in nazionale e contratto lungo fino al 2028, è il giocatore che può garantire una cessione importante senza intaccare completamente l’equilibrio tecnico. Per questo, insieme al suo entourage, il difensore starebbe valutando con attenzione la possibilità di una nuova esperienza.