Alessandro Bastoni, clamoroso addio all'Inter? Tam-tam e conferme

Il futuro di Alessandro Bastoni e dell’Inter potrebbe davvero prendere strade diverse al termine della stagione. Attorno al difensore azzurro, uno dei profili più forti e riconoscibili della rosa nerazzurra, stanno maturando riflessioni che vanno oltre il campo secondo La Gazzetta dello Sport: i fischi ricevuti in più occasioni e un’annata vissuta tra prestazioni alterne e polemiche stanno contribuendo a rendere meno impensabile un addio estivo.
Nel piano economico del club, Bastoni rappresenta uno dei nomi con maggiore valore sul mercato internazionale. A quasi 27 anni, con esperienza europea, continuità in nazionale e contratto lungo fino al 2028, è il giocatore che può garantire una cessione importante senza intaccare completamente l’equilibrio tecnico. Per questo, insieme al suo entourage, il difensore starebbe valutando con attenzione la possibilità di una nuova esperienza.
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Arrivato giovanissimo dall’Atalanta, dopo il passaggio in prestito al Parma, Bastoni è cresciuto a Milano fino a diventare uno dei simboli del ciclo vincente aperto con Antonio Conte e proseguito con Simone Inzaghi. Anche sotto la guida di Cristian Chivu il suo peso tecnico resta elevato: mancino naturale, capace di uscire palla al piede e di dare qualità alla costruzione, continua a essere una colonna difensiva.
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Tuttavia la stagione ha lasciato dubbi. Alcuni errori, soprattutto nelle gare internazionali, hanno spinto il club a ragionare in prospettiva. Si aggiunge anche il recente stop fisico dopo il derby: un edema alla tibia che lo sta costringendo a lavoro differenziato ad Appiano insieme a Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoğlu. In Italia una sua sistemazione appare complicata, soprattutto per costi e clima ambientale. Più concreto invece l’estero: il Barcellona segue la situazione, mentre dalla Premier League restano aperte diverse attenzioni. La valutazione oggi si aggira attorno ai 50 milioni. Prima però c’è ancora da chiudere la corsa scudetto.