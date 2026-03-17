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Massimo Boldi in lacrime: "Ho paura...", dramma a Scherzi a Parte

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martedì 17 marzo 2026
Massimo Boldi in lacrime: "Ho paura...", dramma a Scherzi a Parte

1' di lettura

Massimo Boldi in lacrime a Scherzi a parte, la trasmissione condotta da Max Giusti su Canale 5. Durante uno scherzo organizzato con la complicità della figlia maggiore, Micaela, l'attore dei cinepanettoni ha fatto commuovere il pubblico. Un finto team di autori, in particolare, gli ha proposto un compito: fingersi un regista e non farsi riconoscere durante i provini, per poi rivelare la sua identità alla fine di tutto. Tutti gli aspiranti attori, ovviamente complici di Scherzi a parte, hanno subito riconosciuto Boldi. E per questo a un certo punto, durante un confessionale, l'attore ha rivelato che “sta andando una mer*a”.

Poi finalmente davanti a lui si è seduta una donna che non lo ha riconosciuto. In verità si trattava di sua figlia, che ha voluto dirgli quanto gli volesse bene. Prima dello scherzo, Micaela aveva confidato: “Lo coccoliamo tanto. Dopo la morte di mamma, ci siamo uniti e ci scriviamo di più ti voglio bene rispetto a quanto lo diciamo. Vorrebbe sentirsi dire che non lo lasceremo mai solo, ha un po’ paura della solitudine”. Parole che hanno fatto commuovere tutti. Una commozione che è andata avanti anche quando l’attore ha confidato che sua figlia non lo lascerà mai solo. Dopo lo scherzo, i due si sono abbracciati e sciolti in lacrime.

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