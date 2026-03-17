Domenica In, Peppe Iodice stronca Mammucari: "Come se quando nasce tuo figlio..."

"A me sembra strano parlare di tutto questo. È come se sta per nascere mio figlio, sto andando in clinica e mi fermo a parlare col parcheggiatore": Peppe Iodice lo ha detto ai microfoni de La Radiazza su Radio Marte con Gianni Simioli, rispondendo alla polemica esplosa nelle ultime ore, dopo la sua ospitata a Domenica In. Nello studio di Mara Venier su Rai 1 per parlare dell'uscita al cinema del suo primo film, “Mi batte il corazon”, Iodice ha dovuto fare i conti col siparietto di Teo Mammucari. "Il film è imbarazzante, non fa ridere", ha detto ad esempio il conduttore. Che poi ha invitato Mara a "fare due domande e mandarlo via". Un momento della trasmissione che è poi andato virale online.

Durante il siparietto, il comico napoletano ha comunque provato a stemperare i toni: "Dici che stai scherzando e che mi vuoi bene perché sennò a Napoli scrivono che ce l’hai con me". Oggi la replica in radio, senza mai nominare Mammucari: "Temo che la polemica possa essere più grande della notizia del film. Per me questa cosa è già messa da parte". Dopodiché ha aggiunto: "Voglio ringraziare Mara Venier perché con me è stata affettuosissima. Aveva preparato una cosa bellissima per me e ciò che mi resta della puntata è questo, non altro".