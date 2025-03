Migliori Ospedali del Mondo 2025, debacle Puglia: al Sud spicca solo San Giovanni Rotondo

01 marzo 2025 a

Il ranking 2025 del World's Best Hospitals, tra i più autorevoli nel settore sanitario, conferma la supremazia degli Stati Uniti a livello globale. In Italia, il Nord mantiene il primato per qualità dell’assistenza, ma la Puglia mostra segnali di crescita nel panorama nazionale, distinguendosi tra le regioni del Sud.

Il miglior ospedale del Mezzogiorno è Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, che si posiziona al 35° posto nella classifica nazionale. Un riconoscimento importante che, come sottolinea il direttore generale Gino Gumirato, premia l'impegno costante del personale sanitario. "Essere confermati per il sesto anno consecutivo come miglior ospedale del Sud è una grande soddisfazione. Il nostro obiettivo resta quello di offrire prestazioni di alta specialità, integrando assistenza clinica e ricerca scientifica per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti". Tra le altre strutture pugliesi, il Policlinico di Bari si classifica al 39° posto, seguito dal Perrino di Brindisi (56°), dal San Paolo di Bari (69°) e dal Vito Fazzi di Lecce (76°). Il Riuniti di Foggia è all’83° posto, mentre il Santissima Annunziata di Taranto chiude la classifica regionale al 132°, risultando penultimo a livello nazionale.

La metodologia del ranking 2025 si basa su diversi parametri: sondaggi tra medici e professionisti sanitari (40%), metriche di qualità dell’assistenza e sicurezza ospedaliera (37,5%), esperienza dei pazienti (17,5%) e indicatori di outcome riportati dai malati stessi (5%). Un mix di fattori che fotografa lo stato della sanità italiana, evidenziando eccellenze, ma anche criticità che impongono un miglioramento della qualità assistenziale in molte aree del Paese.