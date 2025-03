Eccellenza in Odontoiatria e Innovazione

05 marzo 2025 a

Da oltre 15 anni, "Studio Piscopo" rappresenta un faro di eccellenza nel campo dell'odontoiatria estetica, della chirurgia orale e dell'implantologia. Sin dalla sua laurea nel 2005, il Dottor Marco Piscopo ha dedicato la sua carriera a offrire cure odontoiatriche di alta qualità e innovative, guadagnando riconoscimenti internazionali e la fiducia di numerosi pazienti.



Il cuore pulsante dello studio è la certificazione come eccellenza clinica in implantologia computer guidata. Questa tecnica avanzata consente di eseguire interventi con una precisione millimetrica, riducendo al minimo il disagio per il paziente e garantendo risultati straordinari. Il Dottor Piscopo, relatore per corsi e congressi di livello mondiale, condivide la sua esperienza e conoscenza con colleghi professionisti, contribuendo a diffondere le migliori pratiche nel settore.



Una squadra affiatata di esperti altamente qualificati che lavorano insieme per offrire un servizio completo e personalizzato ai pazienti di cui fa parte anche il Dottor Ciro Candalino, specialista in endodonzia clinica e chirurgica, conservativa estetica e protesi estetica e digitale, che apporta un contributo fondamentale allo studio. Grazie alla sua esperienza e competenza, è in grado di affrontare anche i casi più complessi. E’ relatore di corsi e congressi e membro di società italiane di endodonzia, dove condivide le sue conoscenze con altri professionisti.



La Dottoressa Sarah Paoletta, specialista in ortognatodonzia, poi si occupa di terapie ortodontiche Invisalign, offrendo ai pazienti soluzioni moderne per correggere i disallineamenti dentali. L'uso di tecnologie avanzate come Invisalign consente di ottenere risultati straordinari, migliorando la salute orale e il sorriso dei pazienti.



L’igiene orale è curata con dedizione dalla dottoressa Anna Guida, igienista dentale esperta, che si assicura che i pazienti ricevano la migliore cura possibile attraverso protocolli personalizzati.



Lo Studio Piscopo si appresta ad inaugurare una nuova struttura di circa 300 mq a Casoria, dotata di 4-5 unità operative all'avanguardia. Questa espansione rappresenta un passo importante per offrire un servizio ancora migliore ai pazienti e per il rilancio del territorio. Tra le nuove installazioni, è prevista una sala dedicata esclusivamente alla chirurgia orale e all'implantologia, uno spazio per la documentazione fotografica dei sorrisi, e una stanza con microscopio operatorio per garantire l'eccellenza in endodonzia e estetica orale e periorale.

Ci sarà inoltre un'area dedicata alla medicina estetica, dove i pazienti potranno beneficiare di trattamenti all'avanguardia per migliorare l'aspetto e la salute della pelle.