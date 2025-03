Forza Italia presenta il Growth deal: il piano industriale per la crescita e l'innovazione di Italia ed Europa

07 marzo 2025 a

a

a

Oggi, dalle 11,30, presso la Sala Colletti del gruppo Forza Italia alla Camera, il segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani, incontra la stampa per presentare tre iniziative, assieme ai presidenti dei gruppi parlamentari di FI della Camera e del Senato, rispettivamente Paolo Barelli e Maurizio Gasparri e il capogruppo azzurro al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

La prima - che vedrà anche l'intervento del responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco - riguarda il Piano Industriale per l'Italia e l'Europa per la crescita e l'innovazione. "Di fronte al rischio di un declino strutturale dell'industria non soltanto in Italia, ma nell'intera Eurozona, il movimento azzurro propone un progetto organico, completo, all'avanguardia, elaborato dal dipartimento Economia di Forza Italia, per un Growth Deal funzionale alla reindustrializzazione, alla competitività e alla produttività del sistema produttivo del Paese, incentivando gli investimenti in R&D e, quindi, la capacità di fare innovazione. Questo progetto è il punto d'arrivo di una serie di consultazioni con le categorie produttive e il mondo del lavoro, culminate nel convegno di Milano lo scorso 25 gennaio, nel quale sono stati coinvolti, in una riflessione corale, i grandi stakeholders dell'economia italiana" si legge in una nota.

Con la partecipazione del deputato Francesco Cannizzaro, responsabile del dipartimento Sud, e del responsabile dei dipartimenti, il deputato Alessandro Cattaneo, verrà poi presentata l'iniziativa itinerante "Le radici del Sud", "ideata per rafforzare i valori e la presenza di Forza Italia nel Mezzogiorno, ma anche e soprattutto per far nascere un costruttivo dibattito interno al partito, mirato ad accendere i riflettori sulla cosiddetta 'Questione Meridionale', sempre così attuale". La terza iniziativa riguarda, infine, il "Progetto Illumina" che sarà presentato assieme alla deputata Catia Polidori, segretario nazionale di Azzurro Donna, a Cristina Rossello, deputata e segretaria di Milano grande città, a Luisa Regimenti, assessore della Regione Lazio e segretaria cittadina di Roma e ad Iris Savastano, segretaria cittadina di Napoli e consigliere comunale. "Forza Italia si impegna a presentare in ogni Comune una mozione per installare, nelle aree più isolate e buie, un sistema di illuminazione adeguato lì dove non ci fosse o per potenziarlo, al fine di rendere più sicure le città, specialmente nelle aree a rischio e soprattutto per le donne e per i soggetti più fragili. Il progetto sarà lanciato, infatti, in occasione dell'8 marzo" conclude la nota.