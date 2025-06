Elisabetta Gregoraci lancia i suoi lipgloss dedicati alle mamme e non solo

Sarà solo l’inizio. Elisabetta Gregoraci debutta nel mondo del beauty, seguendo le orme di tanti altri volti noti della televisione. La showgirl sceglie Napoli per presentare la sua prima linea di lipgloss, pensata per le mamme e non solo. Il lancio avviene proprio in occasione della Festa della Mamma, in collaborazione con Idea Bellezza Profumerie. Il successo è immediato: i prodotti vanno a ruba, con altissime richieste sia online che nei negozi, al punto da rischiare il tutto esaurito nel giro di pochissimo tempo. La 45enne calabrese propone quattro tonalità che celebrano la bellezza come espressione personale e unica di ogni stato d’animo.

“In giorni diversi possiamo essere persone diverse. E va benissimo così”, spiega. Le nuance si chiamano Tulipano, “luminosa con eleganza”, Peperoncino, “audace per lasciare il segno”, Biscotto, “deliziosa fuori e dolce dentro”, e Cioccolato, “intensa e irresistibile”.

Elisabetta racconta di aver desiderato da tempo un progetto così diverso, in cui potersi immergere completamente. Durante il lancio nello store in via dei Mille, a Napoli, si mostra entusiasta e fiera del risultato: posa sorridente davanti ai fotografi con la sua nuova linea tra le mani. “Il lipgloss è il prodotto beauty più presente nelle borsette delle italiane, una vera coccola per le labbra, ideale per esaltare la bellezza naturale durante l’estate, grazie alla sua texture leggera e super confortevole – dice – Ho voluto immergermi in un progetto così diverso e al quale pensavo da tempo. Sono sicura che sarà solo il primo step di un progetto molto più grande nei prossimi anni”.