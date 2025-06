Referendum, alle 19 affluenza al 16,16%

Brutte notizie per la sinistra. Si attesta al 16,16 per cento il dato dell'affluenza, alle ore 19, per i referendum (cinque quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza). Un vero e proprio colpo basso, comunque preannunciato. Alle 12 infatti quest'ultima era al 7,4. Cifre ben lontane dal quorum auspicato da sinistra e Cgil.

Stando ai dati forniti dal Viminale - e relativi a oltre 52 mila seggi su 61.591 aperti in tutta Italia dalle 7 - la Regione dove fino alle 19 si è votato di più è stata la Toscana, con un'affluenza di poco superiore al 22 per cento. Quella dove si è votata di meno, invece, è la Calabria, con una presenza alle urne che ha superato di poco il 10%. I seggi restano comunque aperti stasera fino alle 23. Per poi riaprire domani dalle 7 alle 15.

La consultazione referendaria sarà annullata se alle urne non partecipa il 50 per cento più uno degli elettori aventi diritto. Mediatamente alle 19 per il quesito sul reintegro nel posto di lavoro per i licenziati senza giusta causa ha votato il 15,7% degli elettori, per i tre quesiti sulla abbreviazione degli anni in Italia per ottenere la cittadinanza, sui limiti alle indennità per i licenziamenti e sulla tutela per contratti a termine il 15,6%, per quello sulla responsabilità sugli infortuni sul lavoro il 15,5%.