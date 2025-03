JTI Italia e Progetto Arca: rinnovato l'impegno per il sostegno ai più fragili

Si conferma la partnership tra le due realtà, che negli anni ha garantito il sostegno alle persone in difficoltà e che nel 2024 ha permesso la distribuzione di oltre 25 mila pasti ai senza dimora e la realizzazione di un progetto di housing sociale a Milano

10 marzo 2025 a

a

a

Oltre 25mila pasti distribuiti alle persone senza dimora di Padova e Bari e 20 appartamenti donati a persone e nuclei familiari in emergenza abitativa a Milano: sono questi i numeri della partnership tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca nel 2024. Un rapporto di collaborazione consolidato che da oltre 10 anni si traduce in aiuti concreti alle persone più vulnerabili e che si rafforza anche per il 2025, grazie a nuove attività all’insegna della solidarietà.

Nel 2024 la collaborazione fra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca si è concentrata su due fronti principali: l’assistenza abitativa e quella alimentare. Le due Cucine Mobili di Padova e Bari - i food truck nati durante la pandemia per portare aiuto la dove c’è più bisogno e che da anni percorrono le vie cittadine per distribuire pasti completi, cucinati e sani alle persone senza dimora - hanno distribuito nel corso dell’anno un totale di 25.780 pasti, 9.210 a Padova e 16.570 a Bari, segnando un aumento di oltre il 30% nel numero dei pasti consegnati rispetto al 2023.

La seconda area di intervento ha riguardato uno degli aspetti che negli anni ha mostrato un crescente aggravarsi in termini di criticità: l’emergenza abitativa. Proprio per rispondere a questo problema crescente, JTI ha sostenuto il progetto di Housing sociale, che ha permesso di realizzare, in Viale Bodio a Milano, un complesso di dieci appartamenti dedicati all’accoglienza temporanea di chi ne ha più bisogno, supportandone il reinserimento sociale.

Risultati importanti, frutto di una collaborazione lunga e virtuosa, che anche nel 2025 vedrà consolidarsi l’impegno nei confronti delle persone che si trovano in difficoltà, sia attraverso la continuazione del sostegno alle Cucine Mobili di Padova e Bari, sia attraverso il rinnovato sostegno a nuovi progetti di Housing sociale della Fondazione, in continuo sviluppo.

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca ha dichiarato: “La partnership e l’amicizia con JTI Italia è per noi di grande valore: la continuità con cui ci accompagna nelle nuove idee che ogni anno realizziamo è una sicurezza che ci permette di mettere realmente in pratica i servizi di cui le persone più fragili hanno bisogno. Continuiamo dunque anche per questo nuovo anno con le Cucine mobili per le persone senza dimora e sviluppiamo sempre di più la rete dell’Housing sociale, perché la casa è la priorità nel percorso di recupero di ogni persona, è la vera strada da cui ripartire”.

“Come JTI Italia siamo davvero orgogliosi di vedere il nostro impegno tradursi in un impatto concreto per le comunità in cui operiamo”, ha commentato Didier Ellena, Amministratore Delegato di JTI Italia. “Iniziative come queste dimostrano quello di cui da sempre siamo convinti, ovvero che la sinergia fra aziende, realtà del terzo settore e istituzioni sono la via giusta per creare un futuro migliore; ecco perché siamo fieri di proseguire anche nel 2025 la collaborazione con Fondazione Progetto Arca, con i quali da tanti anni mettiamo in campo iniziative capaci di fare la differenza per chi ne ha più bisogno”.