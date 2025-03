Ecco i vincitori 2025 del ‘fare impresa'”: 11 PMI innovative e grandi aziende premiate agli Assolombarda Awards

14 marzo 2025 a

Nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la terza edizione degli “Assolombarda Awards”. Una iniziativa promossa dall’Associazione per premiare gli anniversari associativi e i progetti d’impresa più innovativi promossi da PMI e grandi aziende che consentono al territorio - che comprende la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi - di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale. "Oggi celebriamo quell'impresa che, grazie a impegno e visione, affronta ogni giorno con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d’avanguardia e crea valore per il territorio - ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada -. Un'impresa che è motore positivo di cambiamento e permette a Milano e alla Lombardia di generare Pil ed export paragonabili a quelli di interi Stati Europei. Valorizzare questo orgoglio industriale significa portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza dell'impresa quale attore economico e sociale imprescindibile per il progresso.

Supportarla, quindi, è cruciale: sburocratizzare, incentivare gli investimenti in innovazione come Industria 4.0 e tagliare i costi dell'energia sono le priorità per permettere alle nostre imprese di prosperare e di competere ad armi pari sui mercati internazionali. Il coraggio che dimostrano le eccellenze premiate oggi sia da stimolo per i decisori, a tutti i livelli, per incidere con maggior decisione sui temi di politica industriale a cominciare dall'ambito europeo". La serata è stata l’occasione per ringraziare, alla presenza del vicepresidente con delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing, Alvise Biffi, e del Direttore Generale, Alessandro Scarabelli, le realtà che celebrano, quest’anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda: si tratta di una azienda “storica”, che celebra 75 anni di adesione, e di 32 imprese, che festeggiano i “10 “lustri” con l’Associazione.

75 ANNI: WAFERS FARMA DECOR SRL

50 ANNI: ARVAL SRL, AUTOSAMA SRL, DAVY SRL DI ROSCHI DAVIDE & C., FEBO SRL, FRATELLI MAGNI SRL, GELSON SRL, GIUSSANI F.I.A.M.E.A. SRL, HELIOS ITALQUARTZ SRL, 4C DI CERMENATI FAUSTO & C. SAS, ITALFARMACO SPA, LA.M. PLAST SAS DI ALDO REDAELLI & C., MAGLIFICIO MAPIER SRL, MAGNI PLAST SPA, METALSINTER SRL, O.P.I. ORGANIZZAZIONE PULIZIE INDUSTRIALI CITTA' DI MILANO SRL, OMZ SRL, PASSONI PAOLO E FIGLI SRL, RODENSTOCK ITALIA SPA, SIBELCO ITALIA SPA, SILPLAST SRL, SOC.ITAL.ACETILENE & DERIVATI SIAD SPA, SOCIETA ITALIANA BUDELLA A R.L., STAMPINDUSTRIA SRL, STANLEY ENGINEERED FASTENING ITALY SRL, STOPSON ITALIANA SRL, SUPERGALVANICA SRL, TECNOMINTRA SRL, TICINOPLAST SRL, TOSVAR SRL, TRIA SPA, VERIND SPA, OITH HYDRO SRL

Gli “Assolombarda Awards” hanno celebrato anche la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito, sono stati premiati, alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i migliori progetti che si sono distinti in categorie che sono asset strategici per la competitività del futuro: Sostenibilità - premio dedicato a Roberto Rocca, Digitalizzazione - premio dedicato a Loris Fontana, Design - premio dedicato a Giorgia Martone, Performance - premio dedicato a Franco Dompé, Responsabilità e Cultura - premio dedicato a Gian Marco Moratti. È stato, inoltre, consegnato un premio speciale dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale. Tra le numerose candidature pervenute e valutate dal comitato scientifico - presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto da Claudia Parzani (Presidente Borsa Italiana), Mirja Cartia D'Asero (Amministratore Delegato Sole24Ore), Giuseppe De Bellis (Direttore Sky TG24) e Ferruccio Resta (Presidente della Fondazione Politecnico di Milano) - sono stati selezionati i seguenti progetti:

PREMIO “SOSTENIBILITÀ” | dedicato a Roberto Rocca, consegnato da Gianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint

Vincitore “PMI”: E-VAI SRL

Vincitore “Grandi imprese”: LENDLEASE SERVICES (ITALY) SRL

PREMIO “RESPONSABILITÀ E CULTURA” | dedicato a Gian Marco Moratti, consegnato da Letizia Moratti, Cofondatrice della Fondazione San Patrignano, e Massimo Moratti

Vincitore “PMI”: ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA

Vincitore “Grandi imprese”: EDISON SPA

PREMIO “PERFORMANCE” | dedicato a Franco Dompé, consegnato da Sergio Dompé, Executive President, Dompé farmaceutici S.p.A.



Vincitore “PMI”: SECOM SRL

Vincitore “Grandi imprese”: RENATO CORTI SPA



PREMIO “DESIGN” | dedicato a Giorgia Martone, consegnato da Ambra e Roberto Martone, Vicepresidente e Presidente di ICR Industrie Cosmetiche Riunite spa



Vincitore “PMI”: INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE SPA

Vincitore “Grandi imprese”: SIGNIFY ITALY SPA

PREMIO “DIGITALIZZAZIONE” | dedicato a Loris Fontana, consegnato da Giuseppe Fontana, CEO Fontana Gruppo

Vincitore “PMI”: NTE PROCESS SRL

Vincitore “Grandi imprese”: ALSTOM FERROVIARIA SPA

PREMIOSPECIALE ADVISORY BOARD “ASSOLOMBARDA PER IL SOCIALE” | consegnato da Gabriella Magnoni Dompé, Presidente Advisory Board Assolombarda per il Sociale

Vincitore: GRUPPO MONDADORI