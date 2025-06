Turismo, l'assessore Mazzali: "Mille Miglia vetrina mondiale per la Lombardia"

“Questa è una manifestazione che genera valore,visibilità globale, narrazione identitaria e un concreto ritorno economico per i territori attraversati. Ogni tappa è l’occasione per raccontare la Lombardia più autentica, anche nei suoi angoli più nascosti, a un pubblico internazionale che può vivere un’esperienza immersiva tra cultura, storia e paesaggio –ha proseguito Mazzali –. La vera sfida è fare in modo che questa esperienza non finisca qui, vogliamo che chi arriva da lontano se ne vada con il desiderio di tornare per conoscere davvero la nostra regione”.

Una Lombardia da vivere, non solo da attraversare. “La Mille Miglia è una vetrina mobile che mette in scena la bellezza lombarda – ha sottolineato l’assessore –. Da Brescia a Sirmione al Lago di Garda tutto, ogni chilometro percorso dalle auto storiche è un’opportunità per promuovere l’immenso patrimonio paesaggistico e culturale della nostra terra. Ma è anche un moltiplicatore economico per l’intero ecosistema turistico,alberghi, ristoranti, trasporti, botteghe e imprese locali beneficiano direttamente del passaggio della carovana”.

“Eventi come questo sono strumenti potentissimi per il posizionamento turistico e reputazionale della Lombardia – ha concluso –. Insieme alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, alla Fashion Week e al Salone del Mobile, la Mille Miglia è parte di una strategia integrata che punta a far diventare la nostra Regione la prima destinazione italiana del turismo esperienziale”.