Acea Run Rome, domenica 16 marzo la maratona e la vicinanza a Papa Francesco: 42 secondi di silenzio per il Pontefice ricoverato

Domenica 16 marzo torna l'atteso appuntamento con l'Acea Run Rome The Marathon, giunta alla sua trentesima edizione in un anno particolarmente significativo, quello del Giubileo. L'evento prenderà il via alle 8 del mattino, accompagnato dalla staffetta solidale Acea Run4Rome.

Dai Fori Imperiali-Colosseo partiranno oltre 30mila atleti, provenienti da 126 Paesi diversi, pronti a percorrere l'intero tracciato di 42,195 chilometri. Tra i momenti più suggestivi del percorso ci sarà il passaggio su via della Conciliazione, un luogo simbolico che sottolinea il legame della Maratona di Roma con gli eventi ufficiali del Giubileo 2025, reso possibile grazie al patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione.

"Acea Run Rome The Marathon, organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, vuole far sentire la propria vicinanza a Papa Francesco. Per questo pochi minuti prima della partenza domenica mattina gli organizzatori spegneranno la musica e i festeggiamenti", spiegano gli organizzatori, sottolineando che "al Santo Padre, grande appassionato di sport e della maratona di Roma, verrà dedicato un momento di raccoglimento e silenzio. Saranno 42 secondi, un secondo per ogni chilometro di gara. Sarà un grande abbraccio collettivo da parte di 30mila maratoneti a Papa Francesco, vescovo di Roma".

Durante l'evento, lo speaker ufficiale leggerà alcuni passaggi dei discorsi all’Angelus pronunciati da Papa Francesco negli anni precedenti. Tra questi, le parole del 17 marzo 2024: "Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità. Anche quest'anno, per iniziativa di Athletica Vaticana, numerosi atleti sono coinvolti nelle 'staffette della solidarietà' diventando testimoni di condivisione". E ancora, il messaggio del 19 marzo 2023: "Con piacere saluto anche i partecipanti alla Maratona di Roma! Mi congratulo perché, su impulso di Athletica Vaticana, fate di questo importante evento sportivo un'occasione di solidarietà in favore dei più poveri".

L'Acea Run Rome The Marathon si conferma quindi non solo un evento sportivo di prestigio internazionale, ma anche un'opportunità di condivisione e vicinanza ai valori della solidarietà e della comunità.