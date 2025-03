Roma, domani evento Acea "Priorità Acqua. È tempo di educazione idrica"

17 marzo 2025 a

Domani, alle 10.30 presso l’Ara Pacis di Roma, si terrà l’evento 'Priorità Acqua. È tempo di educazione idrica', promosso dal Gruppo ACEA in collaborazione con il quotidiano Il Tempo. L’obiettivo è porre l’attenzione sulle strategie per la tutela e la gestione sostenibile di una risorsa preziosa come l’acqua e riflettere sulle sfide attuali e future del settore.

Prenderanno parte all’incontro: Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito e Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore di ACEA. Modera il dibattito il Direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso Cerno. Fra gli altri, parteciperanno all’evento gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolti nel progetto Educazione Idrica, volto a promuovere la cultura del riuso, del riciclo e del recupero dell’acqua.