Le Iene, zero profitto e debiti: il caso dell'ospedale Sant'Alessio

"Che fine ha fatto il ricco patrimonio dei ciechi?". A chiederselo sono Le Iene, il programma di Italia Uno. Nella puntata in onda martedì 20 maggio, Giulio Golia è andato dal direttore generale del Sant'Alessio, l'ospedale che svolge attività riabilitative per ciechi e ipovedenti. Il motivo? Capire perché - nonostante sia l'ASP più ricca del Lazio per quanto riguarda il patrimonio immobiliare - non riesce a ricavare nessun profitto.

E con un debito di quasi 24 milioni. "Finché il Sant'Alessio non rifonderà con questi 24 milioni il fondo immobiliare, continuerà a marciare quotando zero a fine anno", conferma Massimo Canu, direttore generale del Sant'Alessio. E ancora: "Abbiamo difficoltà a mandare avanti i nostri servizi".

Eppure, ricorda Golia, chi ha fatto tutte queste donazioni si aspettava che gli immobili avrebbero aiutato le persone in difficoltà. Ma l'agenzia di comunicazione di chi gestisce questo fondo glissa.