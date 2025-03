Energia: con il supporto di Enel nasce la configurazione Cer “Borgoluce”, a misura di sito Unesco

Nasce all'interno del territorio Unesco del Prosecco DOCG un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, la Configurazione CER (Comunità Energetica Rinnovabile) “Borgoluce” una nuova realtà che, grazie al supporto di Enel, consente ad un luogo unico come quello delle colline di Conegliano e Valdobbiadene di fare un ulteriore passo nel percorso di transizione energetica.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi, presso le Cantine a Susegana (TV), alla presenza, tra gli altri, di Lodovico Giustiniani, Presidente di Confagricoltura Veneto e AD di Borgoluce Soc.Agricola; Marco Gazzino, Head of Energy Communities Italy di Enel e Nicola Gherardi, componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura Nazionale.

La Comunità Energetica, che accoglie al suo interno l’impianto realizzato presso l’azienda del territorio Borgoluce, punta sulle energie pulite per condividere con i membri aderenti il beneficio economico legato all’energia autoconsumata virtualmente all’interno della CER, grazie agli incentivi statali messi a disposizione dal GSE.

Il progetto è stato avviato da Enel a partire dalla realizzazione di due impianti fotovoltaici nella stessa tenuta agricola dell’azienda adagiata tra le colline trevigiane tra Venezia e le Dolomiti, con una potenza complessiva di 408 kW. Gli impianti sono inseriti, a loro volta, nella disponibilità della CER della Marca Trevigiana, di cui è già in corso il popolamento presso gli Spazi Enel del territorio. Possono aderire, fra gli altri, sia membri residenziali, sia piccole e medie imprese del territorio. L’energia elettrica prodotta e condivisa viene così messa a disposizione degli aderenti alla Configurazione CER Borgoluce e consentirà a circa 300 membri di ricevere i benefici, anche direttamente in bolletta e di accedere ad una offerta a loro dedicata da Enel di fornitura di energia green.

“Siamo orgogliosi di presentare questa comunità energetica – ha affermato Lodovico Giustiniani, Presidente di Confagricoltura Veneto e AD di Borgoluce Soc.Agricola - un progetto che rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità e l'autosufficienza energetica. Grazie alla collaborazione con Enel, abbiamo installato due impianti fotovoltaici sui tetti della nostra azienda, trasformando così le nostre strutture in una fonte di energia pulita e condivisa. Questo progetto non solo riduce il nostro impatto ambientale, ma rafforza anche il nostro impegno verso un modello di sviluppo più responsabile e innovativo”.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili - ha osservato Marco Gazzino, Responsabile Comunità Energetiche di Enel - sono un’opportunità per cittadini, piccole e medie imprese e territori, offrendo anche a chi consuma energia la possibilità di prendere parte ai benefici economici e ambientali derivanti da progetti come quello realizzato qui a Borgoluce. Enel – ha concluso Gazzino - promuove la transizione energetica anche attraverso il supporto a iniziative virtuose come questa, sostenendo lo sviluppo delle comunità energetiche con soluzioni e servizi dedicati. Un impegno che oggi ha portato a oltre 28 MW d’impianti fotovoltaici gestiti, nella disponibilità di comunità energetiche in fase di popolamento in tutto il Paese”.

“La produzione di rinnovabili nel settore agricolo - ha sottolineato Nicola Gherardi, componente della Giunta nazionale di Confagricoltura - è in crescita: lo evidenziano i dati del primo Osservatorio sulle Agroenergie, creato da Confagricoltura con il sostegno di Enel. Nell'ultimo decennio, il valore dell'energia prodotta da fotovoltaico, biogas e biomasse, legata al comparto, è decuplicato, passando da 231,9 milioni a oltre 2.5 miliardi di euro. L’adesione delle aziende agricole a modelli di condivisione dell’energia rappresenta un’opportunità strategica per aumentare la competitività. Tuttavia, la transizione energetica richiede strumenti adeguati e un forte supporto. Per questo Confagricoltura è impegnata a creare sinergie con partner qualificati e a promuovere attività di informazione e assistenza alle imprese. ConfagriCER mira a potenziare la condivisione energetica tra le aziende agricole, promuovendo l'autoconsumo e incentivando la sostenibilità economica e ambientale”.

La Configurazione CER “Borgoluce” usufruisce dei servizi offerti da Enel per le Comunità Energetiche. Fin dall’inizio l’iniziativa ha riscosso grande interesse presso il pubblico e sono numerose le richieste di adesione, in particolare da parte delle aziende vitivinicole della zona, costituendo un’opportunità di crescita per i piccoli e medi produttori e i consumatori.