Klaus Davi in tv: "Come trovo le notizie? Ho un software israeliano…"

Con 10 giorni di anticipo sul comunicato ufficiale Klaus Davi ha preannunciato l’imminente del comune di San luca, notizia ufficializzata ieri nel corso di un Consiglio dei Ministri presieduto da Giorgia Meloni, e con 5 giorni di anticipo una retata nei riguardi di un potente clan Rom di Reggio Calabria resa scattata nella giornata di ieri. Ma come ha fatto il giornalista italo svizzero ad avere in anteprima notizie riservate? Intervistato da ‘Buongiorno Regione’ su Rai 3 questa mattina Klaus ha svelato ‘ho un software israeliano che mi aiuta a trovare le notizie. Scherzi a parte la notizia dello scioglimento di San Luca l’ho avuta da funzionari del ministero stesso mentre sono stato in grado di anticipare la retata contro gli armieri rom perché sono stato contattato da un affiliato che mi informava che alcuni esponenti del clan ne erano conoscenza'. Il giornalista ha annunciato in tv anche una intervista a Massimiliano Mazzanti detto ‘spara spara’, uno dei presunti proconsoli della banda criminale della Barona (Milano) capeggiata da Nazzareno Calajò.