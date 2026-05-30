Enel, nuovo vestiario tecnico innovativo per migliaia di dipendenti. È pensato appositamente per migliorare il benessere in sicurezza del personale operativo 

Divise più leggere del 30%, tessuti ad alta traspirazione e una nuova ergonomia studiata direttamente sulle esigenze di chi lavora ogni giorno in campo sulle reti elettriche È un ulteriore passo avanti quello avviato da Enel⁠ per il proprio personale operativo, con un progetto innovativo che punta a coniugare sicurezza, benessere ed efficienza attraverso materiali avanzati e tecnologie di nuova generazione.

Una novità che, di fatto, ottimizza ulteriormente la modalità di lavoro sul campo, mettendo ancora di più al centro le persone e il loro benessere quotidiano. Un operatore che lavora in condizioni migliori, con strumenti più ergonomici e materiali più performanti, infatti, può svolgere le proprie attività con maggiore efficacia, migliorando il benessere e la sicurezza.

Il progetto rappresenta uno dei tasselli della strategia industriale del Gruppo, che negli ultimi anni ha rafforzato e focalizzato il suo impegno in innovazione applicata ai processi operativi. L’idea alla base dell’iniziativa è semplice ma ambiziosa: la sicurezza non deve essere considerata soltanto come una barriera di protezione dai rischi, ma come un sistema integrato capace di migliorare concretamente la qualità del lavoro quotidiano. Comfort, libertà di movimento, usabilità migliorano il benessere e diventano così elementi centrali nella progettazione delle nuove dotazioni operative.

L’approccio adottato da Enel parte dall’analisi delle reali condizioni di lavoro degli operatori. Ogni fase del processo è stata studiata nei dettagli: posture, movimenti, tempi di intervento, condizioni climatiche, utilizzo degli strumenti e necessità concrete di chi lavora quotidianamente sul territorio. A questa attività si affiancano prove di laboratorio avanzate, sperimentazioni dedicate e test ergonomici pensati per valutare non soltanto le prestazioni tecniche dei materiali, ma anche il loro impatto sul benessere delle persone.

La prima fase del progetto ha interessato circa cento operatori distribuiti sul territorio nazionale, impegnati nel test di giacche e pantaloni estivi durante i mesi più caldi dell’anno. I feedback raccolti sul campo hanno consentito di apportare modifiche mirate per migliorare ergonomia, praticità e vestibilità dei capi.

Successivamente Enel ha ampliato la sperimentazione coinvolgendo circa mille operatori nelle 89 unità territoriali delle Reti Enel in Italia. Anche in questa fase i risultati sono stati particolarmente positivi. I lavoratori hanno evidenziato miglioramenti significativi soprattutto in termini di leggerezza, comfort e traspirazione dei tessuti. Le nuove divise risultano infatti oltre il 30% più leggere rispetto a quelle precedenti la sperimentazione e garantiscono una maggiore libertà di movimento durante le attività operative.

L’aspetto più importante è che questi benefici sono stati ottenuti mantenendo inalterati gli standard di sicurezza previsti per le attività sul campo. I nuovi materiali assicurano infatti protezione contro il rischio elettrico, il calore e la fiamma. Elementi fondamentali per chi opera ogni giorno in contesti ad alta complessità tecnica.

Grazie ai risultati ottenuti durante le sperimentazioni, il progetto è ora entrato nella fase di adozione nazionale. Nell’estate del 2026 tutto il personale operativo delle Reti Enel in Italia riceverà le nuove divise. Si tratta di un passaggio importante che coinvolgerà migliaia di dipendenti e che conferma il ruolo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo come azienda pioniera nell’utilizzo di materiali avanzati e soluzioni ergonomiche innovative applicate alle attività operative ed alla sicurezza.

L’innovazione sviluppata da Enel non riguarda però soltanto il vestiario tecnico in senso stretto. Anche altri componenti dell’equipaggiamento operativo, come i guanti in dotazione, sono continuamente oggetto di evoluzione, con soluzioni che, nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti per assicurare la protezione del personale – come la resistenza all’arco elettrico (calore e fiamma) e le proprietà meccaniche e dielettriche (come la capacità di isolamento dei materiali) – vogliono introdurre significativi miglioramenti ergonomici (maneggevolezza e adattabilità in primis).

Alla base dell’intero progetto c’è un modello di open innovation. Le iniziative vengono sviluppate attraverso la valorizzazione delle competenze interne e la collaborazione con l’ecosistema innovativo esterno dell’azienda. Un modello che consente di trasformare le esigenze concrete degli operatori in soluzioni innovative applicabili su larga scala e capaci di avere un impatto diretto sul business e sulla qualità e sicurezza del lavoro.

Un’innovazione sviluppata attorno alle persone in primis, che si traduce quindi anche in maggiore qualità, efficienza e capacità di risposta sul territorio.

