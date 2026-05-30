Jannik Sinner, una (pazzesca) decisione: no al "medical time-out"

Oltre al malessere che ha colpito Jannik Sinner, c'è un altro mistero su quanto accaduto al Roland Garros. In molti, infatti, dopo averlo visto perdere al torneo parigino a causa di un malore sul campo, si sono chiesti perché il numero uno del mondo non ha chiamato un medical time out nel terzo set, sul punteggio di 5-2 a suo favore, quando già si vedono i sintomi del suo crollo fisico. "Se si fosse fermato, forse - analizza anche Il Fatto Quotidiano – avrebbe trovato nel serbatoio le residue energie per compiere l’ultimo passo e rimanere in vita nello Slam di Parigi.

"Avrebbe potuto chiamare prima il medical time out, se si era già accorto del malessere, e non aspettare sul 5-4 0-40 quando la situazione del terzo set si era già complicata. Magari un paio di game prima avrebbe interrotto il flusso negativo, cinque minuti di stop gli avrebbero permesso di rifiatare e di raccogliere i pensieri per fare l’ultimo sforzo", è stato il commento dell'ex tennista Andreas Seppi alla Gazzetta dello Sport.