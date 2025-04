Imola pronta ad accogliere la Fia Wec 6 Hours of Imola 2025

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 73.000 presenze nei tre giorni, Il FIA World Endurance Championship torna protagonista all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola con la 6 Hours of Imola, in programma dal 18 al 20 aprile, secondo appuntamento della stagione. L’edizione 2025 del FIA WEC vede al via ben 13 Case costruttrici, divise nelle due categorie Hypercar e LMGT3, con l’industria nazionale protagonista grazie alla Ferrari, che arriva a Imola dopo la straordinaria tripletta realizzata nel round d’esordio del campionato in Qatar. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di tifare la Rossa ma anche i tanti piloti di spessore presenti. Infatti oltre agli italiani Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e Raffaele Marciello, con grande attesa per il ritorno di Valentino Rossi, alla sua seconda stagione nel WEC LMGT3, scenderanno in pista piloti del calibro di Robert Kubica, Nick De Vries, Sebastien Buemi, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandorne e il nuovo arrivo Kevin Magnussen, nell’ultima stagione pilota ufficiale della Haas in Formula 1.

Uno spettacolo che non sarà solo lungo i 4.909 metri del tracciato. Per tutto il weekend infatti sarà in piena attività una fan zone per intrattenere gli spettatori, con a disposizione una ruota panoramica gratuita per gustarsi il circuito dall’alto, interviste ai piloti, musica e spettacoli sul palco allestito, simulatori, attività per bambini e naturalmente punti food per godere appieno della giornata. Da non perdere la serata del venerdì, con la performance dell’artista Gué Pequeno, uno dei nomi più influenti della scena rap italiana, noto sia per la sua carriera solista che per essere stato membro del leggendario gruppo Club Dogo, insieme a Jake La Furia e Don Joe. La 6 Hours of Imola rientra inoltre tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebrerà il 15 aprile. Un’occasione per valorizzare l’eccellenza italiana nel motorsport e nell’industria automobilistica, con diverse iniziative che collegheranno l’Autodromo al centro storico di Imola, creando un’atmosfera unica di festa e passione per i motori. Tra queste torna anche l’attesissima presentazione ufficiale dei piloti, che si terrà giovedì pomeriggio nel centro della città, occasione imperdibile per i tifosi per incontrare i protagonisti dell’appuntamento mondiale. Per non perdere l’emozione della 6 Hours of Imola, ricordiamo che i biglietti sono in vendita su Ticketone e nei punti autorizzati. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino un evento che promette adrenalina, emozioni e spettacolo. Per presentare la FIA WEC 6 Hours of Imola, si è svolta questa mattina una conferenza stampa nel Terminal dell’Aviazione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con interventi di Frederic Lequien (FIA WEC CEO), Paolo Sgroppo (Operations Director Aeroporto di Bologna), Marco Panieri (Sindaco di Imola) e Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola). Frederic Lequien (CEO FIA WEC): "Desidero ringraziare l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, il Sindaco di Imola e la Regione Emilia-Romagna per la calorosa accoglienza in vista della 6 Ore di Imola, secondo round del FIA World Endurance Championship 2025. Il FIA WEC ha corso per la prima volta a Imola lo scorso anno, e l'evento è stato un grande successo – attirando quasi 75.000 appassionati – tanto che non vediamo l’ora di tornare per la sua seconda edizione. Con nomi di spicco, griglie di altissimo livello in entrambe le categorie e Ferrari in testa ai Campionati del Mondo Piloti e Costruttori, l’atmosfera si preannuncia straordinaria!". Paolo Sgroppo (Operations Director Aeroporto di Bologna): "L’Aeroporto di Bologna, nel cuore della Motor Valley italiana, è ormai diventato un punto di costante passaggio, sia per le supercar che nascono nel nostro territorio e che viaggiano verso ogni angolo del mondo, sia per i protagonisti e gli appassionati dei grandi eventi di motorsport che animano la nostra regione e non solo.

Per questo motivo siamo lieti di ospitare, per il secondo anno consecutivo e presso la TAG, il nostro Terminal di Aviazione Generale, la conferenza stampa di presentazione della tappa imolese del FIA World Endurance Championship, evento di cruciale importanza nel panorama mondiale delle competizioni automobilistiche, che conferma il ruolo fondamentale dell’Aeroporto Marconi come punto di riferimento nel mondo del motorsport". Marco Panieri (Sindaco di Imola): “Accogliere nuovamente la FIA WEC 6 Hours of Imola è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Dopo il successo dell’edizione 2024, ci prepariamo a vivere un altro weekend di sport, passione e internazionalità, in cui Imola si conferma punto di riferimento per il grande motorsport. L’evento rappresenta non solo un’occasione straordinaria per gli appassionati, ma anche un’opportunità per valorizzare il nostro territorio, grazie al forte legame tra l’Autodromo e la città. Anche quest’anno la manifestazione si arricchisce di un momento particolarmente significativo, con la consegna del Trofeo Lorenzo Bandini, un premio storico e autorevole, che sarà assegnato a personalità di spicco del motorsport, proprio nel cuore del centro storico della città. Un’occasione per celebrare l’eccellenza di questo sport e i valori che lo contraddistinguono. Non possiamo, inoltre, non celebrare anche il successo straordinario della Scuderia Ferrari, che ha piazzato una tripletta incredibile alla 1812km del Qatar, aprendo nel migliore dei modi la stagione 2025 del FIA World Endurance Championship. Speriamo che questo percorso prosegua anche a Imola con le performance delle Ferrari 499P e AF Corse, che sono un orgoglio per tutta la nostra comunità e per il motorsport italiano. Infine, la presentazione dei piloti nel centro storico, inserita nelle iniziative per la Giornata Nazionale del Made in Italy, rafforza la connessione con la città e rende la manifestazione ancora più partecipata e diffusa. Imola è pronta a dare il benvenuto a team, piloti e tifosi da tutto il mondo, offrendo un’esperienza che unisce sport, accoglienza e valorizzazione delle eccellenze italiane. Un ringraziamento speciale va a Frédéric Lequien, CEO del FIA WEC, per il rapporto e il percorso straordinario che abbiamo condiviso insieme.

La sua collaborazione e il suo impegno hanno contribuito a rendere questo evento importante e riconosciuto a livello internazionale”. Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola): “La FIA WEC 6 Hours of Imola FIA rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di endurance e per la nostra città. Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo pronti ad accogliere di nuovo migliaia di tifosi in un evento che non si limiterà alla straordinaria azione in pista, ma offrirà un’esperienza completa, immersiva e coinvolgente. Un elemento centrale di questa edizione sarà senza dubbio la Fanzone, che sarà ancora più ricca e dinamica. Il nostro obiettivo è rendere l’evento accessibile e divertente per tutti, offrendo non solo lo spettacolo delle gare, ma anche intrattenimenti per tutta la famiglia. Un altro aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi è il legame sempre più forte tra l’Autodromo e la città di Imola. Quest’anno il pubblico potrà ancora una volta vivere l’emozione della presentazione ufficiale dei piloti nel cuore della città, un’opportunità unica per incontrare da vicino i protagonisti della gara e creare un legame ancora più stretto tra il motorsport e il territorio. Infine, siamo onorati che la nostra gara sia inserita tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy. Imola sarà dunque un palcoscenico non solo per le migliori squadre e piloti del mondo, ma anche per il saper fare italiano, che da sempre rende il nostro Paese un riferimento assoluto nel settore automobilistico. Siamo certi che la 6 Hours of Imola 2025 sarà un’edizione indimenticabile, capace di offrire adrenalina, spettacolo e una festa senza precedenti per tutti gli appassionati”.