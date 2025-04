ISwiss, premiata la banca ponte tra Europa e Azerbaigian

È stato Christopher Aleo, fondatore e presidente di iSwiss Bank, a ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi del gala internazionale Millionaire Concept 2025, andato in scena nella raffinata cornice del Four Seasons Hotel di Baku. L’evento, ormai giunto alla sua quinta edizione, ha riunito esponenti di spicco della finanza e dell’imprenditoria globale, confermandosi come piattaforma di riferimento per i nuovi protagonisti dell’economia mondiale.

Aleo è stato premiato per la capacità di iSwiss di proporre un modello bancario innovativo, inclusivo e ad alto contenuto tecnologico. A consegnare il riconoscimento è stato Agil Mamiyev, fondatore e presidente del network Millionaire Concept, che ha elogiato il percorso del banchiere italo-svizzero e il contributo della sua visione allo sviluppo del fintech internazionale. “Con iSwiss, Aleo ha dimostrato come si possa unire la solidità della tradizione svizzera con la spinta all’innovazione richiesta dai mercati emergenti”, ha dichiarato Mamiyev.

Residente a Dubai da diversi anni, Aleo ha ringraziato la platea con parole sentite: “Questo premio è un riconoscimento al lavoro di tutta la squadra iSwiss. Siamo partiti con un’idea semplice ma ambiziosa: rendere la finanza accessibile, trasparente e realmente globale. Essere oggi qui, a Baku, è per me un segnale di quanto la nostra visione venga condivisa e apprezzata”.

Accanto a lui, come in ogni tappa strategica del suo percorso, era presente Simona Jakstaite, imprenditrice e Creative Director del gruppo iSwiss. Figura sempre più visibile nei contesti che uniscono business, moda e innovazione, Jakstaite ha contribuito a rafforzare l’identità internazionale del marchio iSwiss, che oggi si muove con agilità tra Europa, Medio Oriente e mercati emergenti in Africa e Asia.

La scelta di Baku non è casuale: lo stesso Aleo ha annunciato l’intenzione di rafforzare la presenza del gruppo in Azerbaigian, trasformando la capitale in un hub finanziario in grado di dialogare con l’intero spazio euroasiatico. “Siamo pronti a portare i nostri servizi in questo Paese dinamico, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un’infrastruttura moderna e sostenibile nel settore finanziario”, ha spiegato.

L’impegno di iSwiss, nel frattempo, si espande anche ad altri settori: dal microcredito alle energie rinnovabili, fino alle nuove frontiere dell’insurtech. Grazie a un utilizzo evoluto delle cartolarizzazioni, Aleo ha avviato progetti capaci di attrarre capitali privati in iniziative ad alto impatto sociale ed economico, come dimostrano le operazioni in corso in Eswatini, Nigeria e America Latina.

Nonostante la forte vocazione digitale del gruppo, Aleo continua a sottolineare l’importanza dei rapporti umani, del dialogo e della fiducia reciproca come pilastri del nuovo sistema finanziario. “Siamo tecnologici, ma anche profondamente umani”, ha detto. “Vogliamo continuare a essere vicini alle persone, senza rinunciare all’efficienza e alla sicurezza che la tecnologia ci permette di garantire”.

La premiazione a Baku rafforza così l’immagine di Christopher Aleo come uno degli attori più attenti e visionari del nuovo panorama bancario globale. Una figura in equilibrio tra innovazione e concretezza, capace di intercettare i trend economici internazionali e trasformarli in progetti con una visione chiara: fare della finanza uno strumento di sviluppo, non solo economico ma anche sociale.