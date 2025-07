Carlos Alcaraz infilzato da Zverev: "Cosa deve fare per essere amato"

"Se Alcaraz sarà in grado di evitare le polemiche , riceverà tantissimo amore dagli appassionati di tennis - ha proseguito Alexander Zverev -. È un ragazzo fantastico , sempre con il sorriso stampato in faccia. Stare con lui - ha poi aggiunto - è davvero divertente ".

Alexander Zverev ha le idee chiare. Nonostante il trionfo di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon, il numero tre al mondo ha indicato Carlos Alcaraz come " la vera stella del tennis ". A margine di un evento Adidas a Londra, il tedesco ha spiegato che lo spagnolo "porta grande energia in campo". "Alcaraz è un ragazzo fantastico. È divertente stare con lui e ha sempre il sorriso stampato in faccia. Se riuscirà a evitare le polemiche, sarà amato tantissimo dagli appassionati di tennis", ha continuato Zverev, "sicuramente lui e Sinner sono i giocatori da battere. Io spero solo di rovinargli la festa e penso di poterci riuscire", ha detto ai microfoni di Tennis365.

Zverev si è poi soffermato sui risultati poco soddisfacenti di questa stagione. Il tedesco è stato sconfitto in finale da Jannik Sinner in Australia. Ed è andato ben al di sotto delle aspettative sia sulla terra rossa sia sull'erba inglese e tedesca: "Forse non è stato il mio anno migliore, ma non credo di essere così lontano come alcuni potrebbero pensare".