Jannik Sinner, la strategia dell'addio: lo scomodo segreto del campione

Cambiare, scegliere, poi cambiare ancora. È la regola d’oro che accompagna Jannik Sinner fin dai primi passi nel tennis professionistico, una strategia che Il Giorno definisce senza giri di parole come “la strategia dell’addio”. Un segreto che ora appare chiaro: Sinner non esita mai a rivoluzionare il proprio team, anche in momenti delicati, e ogni volta che lo fa, anziché crollare, cresce. Il 23enne silura senza pietà, ma non per capriccio: lo fa per diventare più forte.

Lo ha fatto già a 14 anni, quando ha lasciato la sua casa in Val Pusteria per trasferirsi a Bordighera, in Liguria, al tennis club di Riccardo Piatti. Lì ha diviso un appartamento con altri ragazzi, acquistato una macchina incordatrice usata e lavorato sui dettagli: “Sono andato via di casa quando avevo 14 anni. Quindi son dovuto crescere abbastanza in fretta”, aveva dichiarato dopo la vittoria agli Australian Open. La sua storia è piena di decisioni drastiche: con l’allenatore aveva costruito una base solida, ma dopo una sconfitta pesante contro Stefanos Tsitsipas agli Australian Open 2022 ha deciso che non bastava più. A febbraio così ha rotto con lui, con il fisioterapista Claudio Zimaglia e il preparatore Dalibor Sirola, scegliendo Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e Giacomo Naldi. Poi, poco dopo, si è unito Darren Cahill, uno dei coach più rispettati, e i risultati sono esplosi: quattro titoli nel 2023 e la Coppa Davis riportata in Italia dopo 47 anni.