Il ritorno della grande cucina milanese nel cuore liberty di via Marcona

Nel cuore della Vecchia Milano, dove i palazzi raccontano storie di un tempo e l’eleganza si esprime nei dettagli liberty che sopravvivono al tempo, ha preso vita un indirizzo gastronomico destinato a lasciare il segno: Classico Trattoria & Cocktail, ultima sfida imprenditoriale della famiglia Murray. Un ristorante che non è solo un luogo dove mangiare bene, ma una vera e propria esperienza sensoriale e culturale, sospesa tra la Milano di ieri e quella di domani.

A guidare la cucina di questo raffinato salotto milanese è lo chef Massimiliano Ciocchetti, figura carismatica e silenziosa, capace di unire tecnica e cuore, passato e presente, tradizione e intuizione contemporanea. Classe 1976, milanese d’origine e d’animo, Ciocchetti incarna l’evoluzione di una cucina italiana che non rinnega le proprie radici, ma anzi le sublima attraverso il racconto personale e la qualità delle materie prime. Dietro la passione dello chef, una figura emblematica: il nonno, cuoco di bordo sull’incrociatore Garibaldi della Marina Militare. Da lui Massimiliano eredita l’amore per la cucina e una certa attitudine al rigore, ma anche il senso del viaggio, della scoperta, della condivisione. La cucina non è mai stata solo un mestiere, ma un linguaggio emotivo, un modo per raccontare e accogliere.