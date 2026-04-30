Sigfrido Ranucci, fango contro Nordio? Rumors: "Meloni sdegnata e furiosa"

Il caso Nicole Minetti deflagra in tv e coinvolge le istituzioni. Sigfrido Ranucci, volto Rai di Report, è migrato su Rete 4, ospite di Bianca Berlinguer a È Sempre Cartabianca, per raccontare che “una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani”. Condizionale d’ordinanza, effetto detonante. Il ministro Carlo Nordio non ci sta, chiama in diretta e liquida tutto: “È una follia. Non è vero”. Fine della verifica, inizio dello spettacolo.

Il retroscena di Camelo Caruso sul Foglio riferisce di una Giorgia Meloni "furiosa e sdegnata", la ricostruzione è assai piccante e il cortocircuito è totale. C’è il giornalista del servizio pubblico che usa Mediaset, la tv privata concorrente, per lanciare la puntata del suo programma e c’è Mario Giordano, ospite con lui e di casa a Cologno Monzese, che da diretto concorrente della domenica consiglia agli spettatori di non fuggire dal Biscione, perché se proprio dovete vederla: “Registratela”.