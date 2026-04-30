L'arbitro Gervasoni dal pm: "Inter-Roma, audio del Var compromesso?", l'interrogatorio chiave

"Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo", ha spiegato Gervasoni dopo l'interrogatorio durato 4 ore . Sull'unico episodio che gli viene contestato, la presunta interferenza nella assegnazione di un rigore nella partita del campionato di calcio di serie B, Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025. In merito invece al suo coinvolgimento nel mancato intervento del Var dopo il contatto tra Ndicka e Bisseck in Inter-Roma, Gervasoni ha tagliato corto: "Non siamo coinvolti".

Gervasoni è arrivato accompagnato dal suo legale, l'avvocato Michele Ducci . In quel Salernitana-Modena di un anno fa era stato prima concesso un rigore agli emiliani e poi revocato su intervento della sala Var e, secondo l'accusa, con pressioni dello stesso Gervasoni attraverso il sistema delle cosiddetta "bussate" al vetro a Lissone .

Rocchi ha invece scelto di non presentarsi e non rispondere a un interrogatorio che sarebbe stato "al buio", senza atti a disposizione. A Le Iene, su Italia 1, ha invece detto: "Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto".

L'inchiesta è nata da un casus belli, il match Udinese-Parma, dove in Sala Var, a un certo punto, rivedono un’azione per capire se c’è un possibile calcio di rigore. "Abbiamo notato che prima i Var erano indirizzati a non concedere i calci di rigore perché per loro il movimento del braccio era congruo quando, a un certo punto, si sente tipo ‘toc toc’ che gli fa cambiare totalmente idea facendo richiamare l’arbitro e assegnare un calcio di rigore", è la versione fornita sempre a Le Iene da Domenico Rocca, ex guardalinee della serie A, autore dell’esposto da cui tutto ha origine. "Quel giorno come supervisore era presente Gianluca Rocchi. Io sinceramente non so se è stato Rocchi o meno", ha aggiunto. Inoltre, alla domanda della Iena se il supervisore possa intervenire in sala Var, Rocca risponde: "No, no, assolutamente no. Il supervisore non può assolutamente interferire con la sala Var, assolutamente".