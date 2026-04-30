25 Aprile, spara un 21enne della comunità ebraica? Per la sinistra è colpa di Meloni e sinistra

L’operazione è partita: criminalizzare tutte le comunità ebraiche italiane. Del resto, sostiene Angelo Bonelli, da parte dei «responsabili» non c’è mai stata «una chiara condanna dei crimini e della pulizia etnica compiuti dal governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu contro il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania». E questo, dice il leader di Avs, ha contribuito ad «alimentare tensioni, odio e comportamenti irresponsabili che vanno fermati». Come quello- i colpi con la pistola ad aria compressa esplosi il 25 Aprile ai danni di una coppia di attivisti dell’Anpi - per cui da ieri è in stato di fermo per tentato omicidio Eitan Bondì, che si è definito vicino alla comunità ebraica romana. Per Bonelli è tutta colpa di Israele: «La violenza si contrasta con coerenza, condannando senza ambiguità tutti i crimini, a partire da quelli commessi dal governo Netanyahu».

TIRARE DENTRO IL GOVERNO

L’occasione è troppo ghiotta: sfruttare il caso dell’aggressione per mettere all’indice non solo le comunità ebraiche, ma anche il governo, accusato di «complicità» con Israele. Non a caso la stessa Associazione dei partigiani, ieri, ha cercato di tirare dentro la vicenda l’esecutivo. «Chiediamo al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di andare fino in fondo nelle indagini in merito e alla presidente del Consiglio di prendere finalmente posizione sulla vicenda, dopo il suo colpevole e gravissimo silenzio dei giorni scorsi», ha intimato la segreteria nazionale dell’Anpi con una nota nella quale denuncia la «deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti della Comunità ebraica di Roma». Chiesto anche un «incontro urgentissimo alla presidente nazionale dell’Ucei», l’Unione delle comunità ebraiche italiane.