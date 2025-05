Si è da poco conclusa la cerimonia istituzionale di passaggio di consegne con la Città di Taurianova che darà avvio al calendario di appuntamenti di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025. La stessa si è tenuta presso la Sala Lisbona del Centro Congressi, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Sindaco f.f. della Città di Subiaco Emanuele Rocchi e del Sindaco della Città di Taurianova Roy Biasi.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio 2025, la Sala Lisbona del Centro Congressi, in occasione del Salone internazionale del Libro di Torino, ha ospitato la cerimonia istituzionale di passaggio di consegne con la Città di Taurianova che darà avvio al calendario di appuntamenti di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che, in una nota, ha dichiarato: “Il titolo di Capitale Italiana del Libro nasce dalla consapevolezza del valore identitario, delle radici culturali di cui siamo custodi, una responsabilità da vivere in un’ottica di tutela e promozione. Con questo spirito oggi saluto la cerimonia istituzionale attraverso la quale la Città di Taurianova passa il testimone a quella di Subiaco, nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Questo importante riconoscimento che il Ministero della Cultura conferisce annualmente, vuole essere allora un cammino affinché la cultura, rappresentata dal suo emblema per eccellenza, l’elemento libro, sia sempre più fruibile e libera. Subiaco da oggi sarà un riferimento in termini nazionali: da quella rivoluzione della stampa a caratteri mobili, che l’ha vista diventare madre di un cambiamento fondante, la Città si pone l’obiettivo di farsi da ponte tra quel prestigioso passato ed un futuro in cui l’innovazione nella promozione della lettura passi attraverso la digitalizzazione e l’inclusione, per un coinvolgimento trasversale”. A rappresentare la Città di Subiaco il Sindaco f.f. Emanuele Rocchi e l’Assessore alla Cultura Grazia Timperi mentre la Città di Taurianova, che ha detenuto il titolo nel 2024, è stata rappresentata dal Sindaco Roy Biasi e dall’Assessore alla Cultura Maria Fedele. L’evento, moderato dalla Dottoressa Rossella Pace, Responsabile del Settore Scuola del Centro per il libro e la lettura, ha visto la partecipazione di:

-Dott. Luciano Lanna, Direttore del Centro per il libro e la lettura;

-Dott. Adriano Monti Buzzetti, Presidente del Centro per il libro e la lettura; -Dott.ssa Laura Passarelli, Direttore Generale Biblioteche e diritto d’autore;

-Dott. Stefano Petrocchi;

-Dott. Mario Turetta, Capo Dipartimento DiAC.

Presente anche Dom Fabrizio Messina Cicchetti OSB, Direttore della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica.

Durante la Cerimonia il Sindaco f.f. Emanuele Rocchi ha spiegato le ragioni del nome del progetto e del simbolo che accompagnerà gli eventi: “Paradisi Limen”, “Soglia del Paradiso”. Richiamando la definizione del sommo poeta Francesco Petrarca, il progetto si è ispirato all’ingresso che conduce al Sacro Speco e a quella sensazione di rapimento mistico che la lettura è in grado di donare. “La cultura ci chiede infatti un coinvolgimento diretto” - ha affermato il Sindaco f.f. Rocchi- “ponendoci davanti ad una scelta: restare al di fuori di quella soglia oppure scegliere di varcarla, sperimentando così quel volo che solo essa può regalare. Ed ecco che su quell’ingresso va ad imprimersi una figura alata, un angelo, tratto dagli affreschi presenti all’interno dei Monasteri benedettini custoditi nella Città”.

La sfida allora che Subiaco quale Capitale Italiana del Libro 2025 si pone, è quella di non restare sulla soglia ma di lasciare che quell’angelo ci prenda tra le braccia, per aiutarci a volare attraverso una visione strategica, evidenziando un impegno ambizioso e articolato per promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio librario e culturale. In altre parole Subiaco ambisce a superare la soglia della semplice presenza culturale, lasciando che un “angelo” simbolico la sostenga nel suo volo verso un futuro ricco di conoscenza e cultura. L’approccio della Città si caratterizza per un’armonica integrazione tra tutela, valorizzazione, innovazione tecnologica e inclusione sociale, con l’obiettivo di creare un patrimonio culturale vivo, accessibile e dinamico, capace di ispirare e coinvolgere le future generazioni. Tali obiettivi emergono chiaramente nella panoramica di eventi di seguito allegata e frutto di un lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca Comunale di Subiaco, la Biblioteca Statale del Monumento nazionale di Santa Scolastica, il Ministero della Cultura, il Centro per il libro e la lettura ma anche attraverso un coinvolgimento diretto degli Istituti Scolastici e delle numerose realtà associative presenti sul territorio, con uno sguardo all’intero comprensorio della Valle dell’Aniene. Il calendario degli appuntamenti e la presentazione del progetto di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, verranno approfonditi attraverso un evento specifico che si terrà presso il Teatro Cinema Narzio nella prima decade del mese di giugno.

Panoramica degli eventi:

-eventi culturali, conferenze e mostre che interesseranno l’elemento libro declinato nei luoghi identitari della Città;

-produzione editoriale locale; -progetti territoriali volti all’educazione e all’inclusione alla lettura;

-valorizzazione del patrimonio librario; -riqualificazione delle infrastrutture e realizzazione di un arredo urbano tematico.