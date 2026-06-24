Vannacci e Salvini, l'attacco di Sarcina de Le Vibrazioni: "Quando li sento, mi sale la rabbia"

Si chiama Ambiguità (così strafatta di coriandoli), il nuovo singolo de Le Vibrazioni pubblicato nel mese del Pride e - come spiega Francesco Sarcina - "contro le tante ipocrisie di chi non vuole diritti per tutti". Ma non solo, perché il brano - spiega il frontman a Today.it - "è meglio di gran parte della mer*a che si sente oggi". Proprio sui colleghi il cantante si lascia andare a una riflessione: "Un’altra cosa che non capisco è proprio questo sbandierare i propri problemi che si fa oggi, tutti che dicono di venire da chissà dove, ma chi – come me, che ho avuto un’adolescenza terribile in periferia a Milano, e altri – ha sofferto davvero impiega anni, di solito, prima di parlare".
A quasi 50 anni Sarcina una lezione l'ha imparata: "A non farmi togliere il sorriso, mai". Da qui la frecciata ai leader di Lega e Futuro Nazionale: "Fuori, purtroppo, è pieno di gente che lotta per levarcelo. E in più ci si mette la politica: quando sento gente come Salvini e Vannacci, che vogliono l’infelicità delle persone, mi sale la rabbia. Teniamo duro, sono intollerante agli intolleranti: ai miei figli, a cui lasceremo questo mondo peggio di come l’abbiamo trovato, dico di battersi per i loro diritti, che sono quelli di tutti".
Eros Ramazzotti sbrocca con uno spettatore: "Cosa ti incazz*** con me?"Piccolo fuori programma nel corso dell'ultimo concerto di Eros Ramazzotti. Il cantante romano ha interrotto la sua e...
Tornando alla sua materia, la musica, l'artista spiega la pausa presa dal gruppo dal 2012 al 2017: "Nessuno scioglimento, appena una pausa, saggia. È come in famiglia: se una cosa non va, se c’è il rischio di bruciare tutto, meglio interrompere, farsi un viaggio e tornare più freschi di me. Ricordo di essere andato in burnout dopo l’uscita di Le strade del tempo (2010), misi in pausa il gruppo per quello. Capisco, in questo senso, i giovani artisti che ci vanno, perché sono divorati da un’industria che guarda solo i numeri, i quali creano dipendenza e vengono usati solo per far sentire in difetto e prigioniero un artista. Io non li guardo, ho smesso. Altrimenti avranno sempre ragione loro. Ripeto, il successo si misura in un altro modo, bisogna ricordarsi che diversità è ricchezza".